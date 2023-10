Klinikverbund Südwest: Aufsichtsrat beschließt Geschäftsführungsstruktur (Pressemitteilung).

Klinikverbund Südwest verlängert den Vertrag von Geschäftsführer Martin Loydl um weitere fünf Jahre. In seiner gestrigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH einstimmig beschlossen, den Vertrag mit dem bisherigen kaufmännischen Geschäftsführer Martin Loydl um fünf weitere Jahre zu verlängern.

„Martin Loydl ist ein ausgewiesener Krankenhausexperte mit 28 Jahren Berufserfahrung im

Klinik- und Gesundheitswesen. Er ist zudem eine Führungskraft der ersten Stunde

aus der Gründungszeit des Klinikverbundes Südwest im Jahre 2006“, hob der

Aufsichtsratsvorsitzende der Holding Landrat Roland Bernhard hervor. „Die

Verlängerung seines Vertrages ist nicht nur Zeichen der Wertschätzung seiner

Arbeit in den vergangenen Jahren, sondern auch ein starkes Signal für Konstanz

im Hinblick auf die zahlreichen anstehenden bzw. zum Teil schon laufenden

Neubau- und Sanierungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 800 Millionen

Euro bis ins Jahr 2025.“ „Gleichsam war es uns und den Räten ein großes

Anliegen, mit der Wiederwahl von Martin Loydl auch den über 5.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Sicherheit und Konstanz gerade

angesichts der Pandemie zu vermitteln“, unterstrich Landrat Helmut Riegger,

stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Verbundes. „Das Personal in

unseren Kliniken hat bereits im Frühjahr hervorragende Arbeit geleistet und ist

jetzt wieder mehr denn je gefordert inmitten der zweiten Welle – da bedarf es

umso mehr eines umsichtigen und erfahrenen Krisenmanagements, wie es

Geschäftsführung, Regionaldirektionen sowie die ärztlichen Direktoren im Team

aktuell vorleben.“

Letztere werden auch im Rahmen der neu beschlossenen Geschäftsführungsstruktur

ein Mehr an Mitbestimmung erhalten: das per Aufsichtsratsbeschluss neu

geschaffene Ärztliche Direktorium wird künftig die Geschäftsführung, die

Gesellschafter und den Aufsichtsrat beraten. Die Stimmen der Ärztlichen

Direktoren aller sechs Standorte im Verbund (Böblingen, Calw, Herrenberg,

Leonberg, Nagold und Sindelfingen) erhalten somit mehr Gewicht bei

Entscheidungen zur Ausrichtung der medizinisch-ärztlichen Strategie des

Klinikverbundes. Der Posten des medizinischen Geschäftsführers wird hingegen

nach dem Weggang von Dr. Jörg Noetzel im vergangenen Sommer für zwei Jahre

vakant bleiben. Nach anderthalb Jahren wird der Aufsichtsrat prüfen, ob sich

die neue Geschäftsführerstruktur mit einem Geschäftsführer und dem Direktorium

bis dahin bewährt haben wird. Davon abhängig werde man dann endgültig

festlegen, ob man zur vorherigen Tandem-Lösung mit einem kaufmännischen und

einem medizinischen Geschäftsführer zurückkehren wird. „Damit wurde ein sehr

ausgewogener Kompromiss erzielt, der landkreisübergreifend und verbundweit

Konsens findet und vor allem bestens geeignet ist, die Herausforderungen für

alle Klinikstandorte fachlich versiert und gleichsam flexibel angehen zu

können“, so die Landräte Riegger und Bernhard unisono. Solle Martin Loydl über

das Jahr 2022 hinaus alleiniger Geschäftsführer bleiben, bedürfte es dazu einer

Zustimmung von drei Vierteln der Aufsichtsratsmitglieder und der Zustimmung

beider Gesellschafter.

Der 50-jährige Martin Loydl war in den letzten Jahren maßgeblich verantwortlich

für die Ausgestaltung der neuen verbundweiten Medizinkonzeption inklusive der

Neubauprojektplanungen. Seine beruflichen Stationen führten den diplomierten

Betriebswirt mit Schwerpunkt Krankenhaushauswesen u. a. von den Kreiskliniken

Reutlingen über das Universitätsklinikum Tübingen 2006 zum Klinikverbund

Südwest. Nach Leitungsfunktionen in der Unternehmenssteuerung, im

Patientenmanagement und Finanzwesen übernahm der vierfache Familienvater

zunächst die Position des Verwaltungsdirektors, 2012 dann die stellvertretende

Geschäftsführung im Unternehmen und ist seit 2016 kaufmännischer

Geschäftsführer der Klinikverbund Südwest GmbH mitsamt aller

Tochtergesellschaften. Ab sofort leitet er das Unternehmen bis zur Evaluation

der Leitungsstrukturen als alleiniger Geschäftsführer gemeinsam mit drei

Regionaldirektoren sowie dem neu geschaffenen Direktorium.

Quelle: Pressemitteilung, 13.11.2020