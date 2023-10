Klinikverbund Südwest: Geschäftsführer-Vertrag verlängert (Pressemitteilung).

Aufsichtsrat einigt sich auf Geschäftsführerstruktur. Klinikverbund Südwest verlängert Vertrag mit Martin Loydl. Der Klinikverbund Südwest verlängert den Vertrag mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Loydl um weitere fünf Jahre, so sieht es eine Einigung vor, über die der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 12. November

beschließen soll. Weiter sieht der Vorschlag vor, dass die Stimmen der

Ärztlichen Direktoren mehr Gewicht bei Entscheidungen erhalten zur Ausrichtung

der medizinisch-ärztlichen Strategie des Klinikverbundes.

Der Posten des medizinischen Geschäftsführers wird hingegen nach dem Weggang

von Dr. Jörg Noetzel im vergangenen Sommer für zwei Jahre vakant bleiben. Nach

anderthalb Jahren wollen die zwei Gesellschafter, die Landkreise Calw und

Böblingen prüfen, ob sich die neue Geschäftsführerstruktur bis dahin bewährt

haben wird. Davon abhängig werde man dann endgültig festlegen, ob man zur

vorherigen Tandem-Lösung mit einem kaufmännischen und einem medizinischen

Geschäftsführer zurückkehren wird. Soll Martin Loydl im Jahr 2022 alleiniger

Geschäftsführer werden, bedürfte es dazu einer Zustimmung von drei Vierteln der

Aufsichtsratsmitglieder und der Zustimmung beider Gesellschafter.

Martin Loydl trägt seit über 16 Jahren im KVSW Verantwortung in führenden

Positionen und ist sehr erfahren. Sein kooperativer Stil gegenüber den

Gesellschaftern ist das Fundament zur Lenkung der Kliniken im Verbund.

Die beiden Landräte Roland Bernhard, Böblingen, und Helmut Riegger, Calw,

begrüßen das Vorgehen. „Aus der Mitte des Aufsichtsrats wurde ein

kreisübergreifender Kompromissvorschlag erarbeitet, bei dem sich beide Partner

aufeinander zubewegt haben. Alle kontrovers diskutierten Positionen sind darin

vereint. Für den Landkreis Böblingen wird zuvor die Bewährung der Struktur mit

einem Geschäftsführer unter Einbindung des Ärztlichen Direktoriums eingeräumt“,

so der Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Bernhard.

Sein Stellvertreter Landrat Riegger ergänzt: „Für den Landkreis Calw wird die

Option auf eine Tandem-Geschäftsführung hochwertig abgesichert. Unser Dank gilt

den Aufsichtsratsmitgliedern Jürgen Großmann und Dr. Bernd Walz für Calw sowie

Thomas Sprißler und Helmut Noë für Böblingen, die sich zur Erarbeitung dieses

Kompromissvorschlags eingebracht haben. Dies gibt allen Beteiligten innerhalb

und außerhalb des Klinikverbundes die Möglichkeit sich mit vereinten Kräften

den kommenden großen Herausforderungen entgegen zu stellen.“

Hinweis:

Der Aufsichtsrat hat 27 Mitglieder zusätzlich die beiden Landräte sind es 29

Mitglieder. Aus Calw sind es neun, aus Böblingen sind es 15 Mitglieder. Hinzu

kommen drei Arbeitnehmervertreter und die beiden Landräte.

Quelle: Pressemitteilung, 02.11.2020