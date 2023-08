KMG Kliniken mit neuem Personalleiter (Pressemitteilung).

Am Mittwoch, dem 1. April 2020, wird Stefan Wollschläger seine Tätigkeit als Personalleiter der KMG Kliniken aufnehmen. Der 37-Jährige stammt gebürtig aus Lutherstadt Wittenberg. Stefan Wollschläger ist Diplom-Kaufmann und Master of Business Administration in den Bereichen Healthcare und Marketing.

Zuletzt war Stefan Wollschläger seit Mai 2016 Leiter Personal- und

Organisationsentwicklung sowie seit August 2018 stellvertretender

Personalleiter der AMEOS Gruppe. Davor arbeitete er knapp zwei Jahre bei der

MediClin GmbH & Co. KG und kann auf eine erfolgreiche Laufbahn als Offizier in

der Bundeswehr zurückschauen.

Stefan Wollschläger: „Ich freue mich auf meine Aufgaben bei den KMG Kliniken.

Die personellen Herausforderungen im Gesundheitssektor sind hinlänglich bekannt

und werden durch die Corona-Krise nicht geringer. Aber gerade das hohe

Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KMG Kliniken in der

aktuellen Situation zeigt, dass sich hier Menschen für Menschen einsetzen, dass

ein großes Verantwortungsbewusstsein und eine immense Identifikation der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Aufgaben besteht. Das sind sehr gute

Voraussetzungen für das, was ich für KMG leisten will.“

Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender der KMG Kliniken: „Mit Stefan

Wollschläger haben wir einen äußerst engagierten und im Gesundheitswesen

erfahrenen Leiter an die Spitze unser Personalabteilung geholt. Ich heiße

Stefan Wollschläger herzlich willkommen in unserem Unternehmen.“

Quelle: Pressemitteilung, 25.03.2020