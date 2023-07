Lahnsteiner Krankenhaus hat einen neuen Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer (ad interim) am St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein (Pressemeldung).

Claudius-David Walker wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates des Elisabeth Vinzenz Verbundes (EVV) zum Juli 2023 zum neuen Geschäftsführer (interim) der St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein – Ihr Gesundheitszentrum – GmbH und der MVZ Lahntal GmbH bestellt.

Er folgt in dieser Position auf Olaf Henrich, der das Krankenhaus in Lahnstein seit September 2020 führte und in den Ruhestand geht. Claudius-David Walker ist seit 2019 im St. Joseph Krankenhauses Berlin Tempelhof tätig, zuletzt als kaufmännischer Leiter. Das Berliner St. Joseph Krankenhaus gehört – wie das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein - zum Elisabeth Vinzenz Verbund.

In seiner neuen Funktion berichtet Walker an Tobias Dreißigacker, Geschäftsführer St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und Franziskus-Krankenhaus Berlin sowie EVV-Regionalgeschäftsführer mit Zuständigkeit für das Lahnsteiner Krankenhaus.

Claudius-David Walker: „Ich freue mich auf das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein und die Herausforderungen, denen ich mich gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Hauses stellen möchte. Aufgrund der politischen Rahmenbedingungen und den wirtschaftlichen Herausforderungen im Krankenhaussektor besteht Handlungsbedarf.“

Tobias Dreißigacker: „Die Vernetzung innerhalb unseres Verbundes und insbesondere zwischen dem großen Standort Berlin und dem kleineren in Lahnstein hat sich in den vergangenen Monaten bereits intensiviert. Insofern ist es nur konsequent, dass wir die Nachbesetzung zu Herrn Henrichs beginnendem Ruhestand Verbund-intern vornehmen.“

Dr. Sven U. Langner, Geschäftsführer Elisabeth Vinzenz Verbund: „Herrn Olaf Henrich gilt mein Dank für sein Engagement im St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein über die vergangenen Jahre. Für seinen Ruhestand wünsche ich ihm alles Gute. Herrn Walker wünsche ich viel Erfolg und Gottes Segen.“

Quelle: Pressemeldung, 05.07.2023