Mannheimer BBT Häuser stellen neue Führung vor (BBT-Gruppe).

Das Theresienkrankenhaus und das Diako Mannheim besetzen das Direktorium für beide Häuser in Personalunion, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken. Alle Stelleninhaber*innen treten weiter

für eine zukunftsfähige und nachhaltige Gesundheitsversorgung in Mannheim ein.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Mannheimer BBT-Häuser haben das

Theresienkrankenhaus und das Diako Mannheim innerhalb der Direktorien die

Verantwortlichkeiten standortübergreifend verteilt. So ist der Austausch in

allen strategischen Entscheidungen sichergestellt.

Dadurch können die beiden konfessionell geprägten Häuser das Zusammenwachsen

weiter stärken und daran arbeiten, der Bevölkerung in Mannheim und Umgebung

eine profilierte und leistungsfähige medizinische Versorgung anzubieten.

Neben Prof. Dr. med. Dieter Schilling, der bereits zum 01.10.2020 die Aufgabe

des Ärztlichen Direktors in beiden Direktorien übernommen hat, werden auch Dr.

Jonas Pavelka als Hausoberer und Jens Nily als Kaufmännischer Direktor die

Führungsverantwortung sowohl für das Diako Mannheim wie auch das

Theresienkrankenhaus übernehmen. Für die zuletzt vakante Position der

Pflegedirektion konnte Julia Fasen für beide Standorte gewonnen werden. Frau

Fasen verfügt bereits über langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen

des Gesundheitswesens.

Die Hausoberin Astrid Fehrenbach, der kaufmännische Direktor Rainer Münch, und

die Pflegedirektorin des Diako Mannheim, Annette Buhles, werden zukünftig als

Stellvertreter*innen in ihren jeweiligen Funktionen Verantwortung für die

Weiterentwicklung der beiden Mannheimer BBT-Häuser übernehmen.

Mit dieser erfahrenen, kompetenten und routinierten Führungsmannschaft sind die

Mannheimer BBT Häuser bestens gerüstet, um das medizinische und pflegerische

Profil zu ergänzen und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Quelle: BBT-Gruppe, 15.11.2021