Mariannen-Hospital Werl mit Veränderung im Direktorium (Pressemitteilung).

Das Mariannen-Hospitals hat einen neuen Kaufmännischer Direktor und eine neue Pflegedirektorin. Beide sind schon vertraute Gesichter. Im Direktorium des Mariannen-Hospitals gibt es zwei wichtige Veränderungen: Neuer Kaufmännischer Direktor des Krankenhauses ist Tobias Franke. Rita Diers, bisherige Pflegedienstleiterin,

wurde zur Pflegedirektorin ernannt.

Nach langen erfolgreichen und positiven Jahren hat Thorsten Roy die Position

der Kaufmännischen Direktion abgetreten. „Ich übergebe diese schöne Aufgabe

nicht ganz ohne Wehmut aber voller Vertrauen an meinen Nachfolger Herrn

Franke“. Der Wechsel hatte sich vor dem Hintergrund der Fusion der beiden

Unnaer Krankenhäuser innerhalb des Hospitalverbundes vollzogen. Dort, im neuen

„Christlichen Klinikum Unna“ (CKU), rückt Thorsten Roy mit in die

Geschäftsführung auf. Für die Maria Anna Heese´sche Stiftung bleibt er

unterdessen weiterhin in Werl tätig.

Tobias Franke ist als langjähriger Leiter des Konzerncontrollings im

Hospitalverbund mit dem Mariannen-Hospital bereits bestens vertraut. Er kennt

das Haus und die Kolleginnen und Kollegen bereits gut und freut sich auf die

neue Aufgabe: „Ich wünsche mir sehr, dass wir weiterhin so positiv und

konstruktiv für das Mariannen-Hospital zusammenarbeiten.“ In gleicher Funktion

des Kaufmännischen Direktors ist Tobias Franke im Übrigen für das

Marienkrankenhaus Soest und damit für die beiden Krankenhäuser des Verbundes im

Kreis Soest tätig.

Eine Anerkennung ihrer langjährigen erfolgreichen Arbeit an der Spitze des

Pflegedienstes im Mariannen-Hospital erhielt zeitgleich Rita Diers. Mit ihrer

Ernennung zur Pflegedirektorin ist ebenfalls nach der Fusion in Unna die neue

Aufteilung der Pflege-Verantwortung im Hospitalverbund erkennbar. Jedes

Krankenhaus hat mit dieser Ernennung nunmehr eine Pflegedirektorin bzw. einen

Pflegedirektor vor Ort.

„Ich bin allen Mitarbeitenden im Mariannen-Hospital sehr dankbar, die - jede

und jeder an seiner Stelle - Verantwortung für die Patienten und die Kollegen

übernehmen“, betont Geschäftsführer Christian Larisch. Die herausfordernden

Zeiten fordern in den Krankenhäusern und Wohn- und Pflegeheimen besonderes

Engagement. „Und das erlebe ich tagtäglich in unseren Einrichtungen. Danke

dafür!“

Quelle: Pressemitteilung, 16.11.2020