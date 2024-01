Marienhaus Kliniken GmbH implementiert einen medizinischen Beirat

Neuer medizinischer Beirat soll medizinische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Marienhaus Kliniken GmbH begleiten (Pressemeldung).

Zum 01.01.2024 wurde in der Marienhaus Kliniken GmbH ein medizinischer Beirat erfolgreich implementiert. Er wird ab sofort die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH in allen medizinischen Fragestellungen beraten und in strategische Entscheidungen über die medizinische Ausrichtung sowie Weiterentwicklung der Marienhaus Kliniken GmbH durch die Geschäftsführung eingebunden.

Der medizinische Beirat setzt sich zusammen aus Dr. Thomas Lepping, Chefarzt Akutgeriatrie und Frührehabilitation und Ärztlicher Direktor Krankenhaus Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler, Prof. Dr. Achim Heintz, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie Marienhaus Klinikum Mainz und Dr. Stephan Kremers, Chefarzt Hämatologie, Onkologie, Strahlentherapie, Palliativmedizin und Ärztlicher Direktor Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis.

Die Geschäftsführung der Kliniken GmbH schätzt die langjährige Erfahrung der Kollegen und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit ihrer Expertise können sie einen wertvollen Beitrag zur zukunftssichernden Weiterentwicklung der Kliniken leisten.

Quelle: Pressemeldung, 10.01.2024