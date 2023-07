Marienhaus Klinikum Mainz GmbH mit neuer Leitung

Neuer Geschäftsführer der Marienhaus Klinikum Mainz GmbH (Marienhaus GmbH).

Ab dem 1. Oktober 2023 wird der bisherige Geschäftsführer des Amalie Sieveking Krankenhauses in Hamburg, Sascha Altendorf (47), die Geschäftsführung der Marienhaus Klinikum Mainz GmbH (MKM) übernehmen. Mainz. Wie geplant wird Christoph Wagner, der seit Januar 2023 vorübergehend die Geschäftsführung übernommen hatte, diese zum gleichen Datum niederlegen und sich wieder vollumfänglich seiner Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus Dienstleistungen GmbH und Mitglied der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe widmen.

Der gebürtige Hesse Altendorf hat über seinen Zivildienst als Rettungssanitäter sein Faible für das Gesundheitswesen entdeckt. Zunächst als Rettungssanitäter und später als Rettungsassistent und organisatorischer Leiter Rettungsdienst war er insgesamt mehr als 10 Jahre im Rettungswesen tätig und hat zugleich Humanmedizin bis zur ärztlichen Vorprüfung an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt studiert.

Von 2008 bis Anfang 2011 absolvierte er an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg sein Studium im Rettungsingenieurwesen und schloss dies mit dem Bachelor ab. Im Anschluss war er zunächst als Projektmanager bei den Asklepios Kliniken in Hamburg tätig, um dann im Herbst 2011 als Assistent der Geschäftsführung zur Asklepios Klinik nach Bad Oldesloe zu wechseln. Berufsbegleitend absolvierte Sascha Altendorf in dieser Zeit erfolgreich den Masterstudiengang in Sozial- und Gesundheitsmanagement.

Nach weiteren Stationen als Klinikmanager der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg sowie als Klinikleiter der Schön Klinik in Lorsch, war er seit Anfang 2020 als Geschäftsführer des Amalie Sieveking Krankenhauses tätig, welches zur Immanuel Albertinen Diakonie gehört. Das Krankenhaus ist ein Spezial- und Notfallversorger für den Nordosten von Hamburg. Mit rund 350 Betten und 20 teilstationären Plätzen versorgen rund 1.050 Beschäftigte dort jährlich etwa 40.000 Patientinnen und Patienten.

Sabine Anspach, Vorsitzende der Marienhaus Kliniken GmbH: "Wir freuen uns, mit Sascha Altendorf eine medizinisch versierte und zugleich vielseitig erfahrene Führungskraft in unseren Reihen zu haben. Er wird seine umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen in die Geschäftsführung des MKM, einer wichtigen Einrichtung zur gesundheitlichen Versorgung der Menschen in der Landeshauptstadt Rheinland-Pfalz und den umliegenden Regionen, mit großer Energie und Freude auf die Aufgabe einbringen. Zugleich möchte ich meinem Kollegen in der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe, Christoph Wagner, meinen herzlichen Dank für die temporäre Übernahme der Geschäftsführung in Mainz aussprechen. Er hat in dieser kurzen Zeit vieles bewegen und im Sinne der Patienten und der Mitarbeitenden neu gestalten können."

Sascha Altendorf: "Gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen möchte ich das MKM als eine der ersten Adressen für eine moderne und zugleich nahbare Gesundheitsversorgung in der Region etablieren. Auch in Zeiten zunehmender und notwendiger Digitalisierung und Automatisierung ist es mir ein persönliches Anliegen, den einzelnen Menschen mit seinen Sorgen und Bedürfnissen nie aus dem Auge zu verlieren. So wie dies auch bei der Marienhaus-Gruppe vorgelebt wird."

Quelle: Marienhaus GmbH, 07.07.2023