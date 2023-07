Median Frankenpark Klinik Bad Kissingen mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Christian Grüßing ist ab 1. Februar neuer Kaufmännischer Leiter des Hauses. Wirtschaftsjurist kann auf umfangreiche Erfahrungen in Führungspositionen an Kliniken verweisen. Wechsel an der Verwaltungsspitze der MEDIAN Frankenpark Klinik Bad Kissingen: Christian Grüßing wird zum 1. Februar offiziell die

Nachfolge von Matthias Lutsch antreten, der das Unternehmen MEDIAN verlässt. Der 50-Jährige hat sich in den ersten Tagen des neuen Jahres gründlich auf seine neue Aufgabe

vorbereitet, besuchte dazu auch andere Kliniken des Konzerns. „Ich habe mich

nicht nur in die Rehabilitation eingearbeitet, sondern hatte auch Gelegenheit,

die Klinik in Bad Kissingen schon früh kennenzulernen”, berichtet Christian

Grüßing. „Die historische Immobilie ist sehr beeindruckend, aber noch

beeindruckender fand ich es, wie freundlich und kompetent alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter waren, die ich getroffen habe. Die Klinik hat ein tolles Team

und ich freue mich darauf, in einem so gut aufgestellten Haus im Frankenland

arbeiten zu können.” Nach der Einarbeitung wird der neue Verwaltungschef Ende

Januar seinen ersten Tag vor Ort absolvieren und in enger Abstimmung mit seinem

Vorgänger für eine nahtlose Übergabe des Rehabilitationszentrums für Orthopädie

und Geriatrie sorgen. „Meine wichtigste Aufgabe ist es, die Klinik, die am

Markt gut aufgestellt ist, weiter auf Erfolgskurs zu halten – gerade in

Corona-Zeiten”, erklärt Grüßing seine Ziele für die nahe Zukunft. „Darüber

hinaus werde ich die von MEDIAN bereits geplanten Modernisierungsprojekte ins

Auge fassen, die zügig abgewickelt werden müssen.”

Jurist und Manager mit Erfahrung

Christian Grüßing ist gebürtiger Thüringer und kommt aus Hildburghausen, einem

fränkisch geprägten Ort im Süden des Freistaates. Seine Karriere begann der

studierte Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) und Master of Law bei der Frankfurter

Anwaltskanzlei Schulz & Braun, einer überregionalen Rechtsanwaltsgesellschaft,

bei der er Klinik-Kunden betreute. Danach wechselte er die Seiten und ging als

Verwaltungsdirektor an ein Klinikum in seiner Heimatstadt Hildburghausen. Es

folgten sieben weitere Jahre als stellvertretender Kaufmännischer Direktor in

Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, bevor Christian Grüßing 2019 in seine

vorerst letzte Position als Krankenhausdirektor ins Regiomed-Klinikum nach

Hildburghausen zurückkehrte, einem Akuthaus mit 160 Planbetten. Von dort aus

wechselte er jetzt zu MEDIAN nach Bad Kissingen. „Ich habe schon vor fünf

Jahren das erste Mal Kontakt zu MEDIAN gehabt und mit Interesse die Entwicklung

des Unternehmens verfolgt”, erklärt der neue Kaufmännische Leiter. „Aufgrund

seiner Größe bietet MEDIAN in Deutschland hervorragende berufliche

Entwicklungsmöglichkeiten. Als ich über einen persönlichen Kontakt die Stelle

in Bad Kissingen angeboten bekommen habe, habe ich gern zugesagt.”

Herz für Bad Kissingen entdeckt

Privat hat Christian Grüßing, der mit seiner Lebenspartnerin und zwei Kindern

in Hildburghausen wohnt, auch schon seine Sympathie für Bad Kissingen entdeckt.

„Derzeit suche ich noch eine Wohnung und plane, zunächst am Wochenende zu

pendeln. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir bald eine Entscheidung für

Bad Kissingen treffen”, schmunzelt der bekennende Familienmensch. Wenn das

Wetter dem Frühling entgegen geht, will er die Region auch auf zwei Rädern

erkunden. Dann dürfte man den neuen Kaufmännischen Leiter, der

leidenschaftlicher Motorradfahrer und Montainbiker ist, sicher auch an dem

einen oder anderen Ausflugsziel der Region antreffen.

Quelle: Pressemitteilung, 22.01.2021