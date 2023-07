MEDIAN Hohenfeld-Klinik Bad Camberg mit neuer Kaufmännischen Leiterin (Pressemitteilung).

Doreen Kapolka hat im Juni 2020 die Nachfolge von Heike Baecker als Kaufmännische Leiterin der MEDIAN Hohenfeld-Klinik Bad Camberg angetreten. Die 36-jährige blickt bereits auf mehrjährige Managementerfahrung am Standort zurück. Nach ihrer Ausbildung

zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin war

sie zunächst am Bürgerhospital sowie im Universitätsklinikum der Stadt

Frankfurt am Main in diesem Beruf tätig. Später absolvierte sie ein Studium im

Bereich Gesundheitsmanagement, auf das ein Klinikmanagement-Trainee-Programm

bei der MEDIAN Gruppe in Berlin folgte.

Mitte 2016 begann sie an der Seite ihrer Vorgängerin als Stellvertretende

Kaufmännische Leiterin sowie Projektleiterin Bau ihre Tätigkeit in der MEDIAN

Hohenfeld-Klinik Bad Camberg. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die

Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Doreen Kapolka,

die angesichts der Corona-Pandemie in einer herausfordernden Zeit die Führung

des Hauses übernimmt. „Mein Ziel ist es, diese sehr gut aufgestellte Klinik

gemeinsam mit den beiden Chefärzten kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Quelle: Pressemitteilung, 01.07.2020