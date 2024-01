MEDIAN Reha-Zentrum Daun mit neuem Kaufmännischen Leiter

Neue Kaufmännische Leitung im MEDIAN Reha-Zentrum Daun (Mediennachricht).

Torsten Kolf ist seit 1. Januar 2024 neuer Kaufmännischer Leiter des MEDIAN Reha-Zentrums Daun. Die Fertigstellung des Neubaus sowie Mitarbeitergewinnung und regionale Vernetzung sieht er als seine Fokusthemen an. Zum Jahresbeginn übernahm der gelernte Physiotherapeut die Position der Kaufmännischen Leitung in dem kürzlich umbenannten MEDIAN Reha-Zentrum Daun (zuvor MEDIAN Kliniken Daun). Bereits seit 1998 ist er in der Rehabilitation in verschiedenen leitenden Funktionen tätig und führte u. a. ganztägig ambulante Reha-Einrichtungen der Nanz Gruppe in Rheinland-Pfalz. Seit 2019 war Torsten Kolf in der CELENUS/salvea Unternehmensgruppe aktiv und trug die Verantwortung für die salvea-Einrichtungen mit stationären und ambulanten Reha- Zentren.

„Ich bin im MEDIAN Reha-Zentrum Daun sehr offen und freundlich von der Belegschaft empfangen worden und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den eingespielten Teams.

Neben der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus sind die Themen Mitarbeitergewinnung und Vernetzung am Standort die Punkte, die ich besonders im Blick behalte.

Der Neubau, wird voraussichtlich noch 2024 fertiggestellt. Er wird dazu beitragen, dass die Klinik noch attraktiver wird – auch für ärztliche, pflegerische und therapeutische Fachkräfte“, so Torsten Kolf.

Quelle: Mediennachricht, 16.01.2024