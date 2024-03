MEDIAN Salze Klinik Bad Salzdetfurth unter neuer Kaufmännischer Leitung (Pressemitteilung).

Seit 1. Januar ist Oleg Giese neuer Kaufmännischer Leiter der MEDIAN Salze Klinik Bad Salzdetfurth. Der 50-Jährige bringt umfassende Branchenkenntnisse aus über 20 Jahren Berufserfahrung in leitenden Positionen mit. Oleg Giese hat zum 1. Januar 2021 die Nachfolge von Thomas Pohlmann als Kaufmännischer

Leiter der MEDIAN Salze Klinik Bad Salzdetfurth angetreten. Der gelernte Krankenpfleger erlangte nach 10 Jahren Berufserfahrung in der Pflege

ein Diplom zum Pflegewirt. Im Anschluss war er 15 Jahre in leitenden Positionen

an verschiedenen Standorten der Asklepios Kliniken tätig. In dieser Zeit

absolvierte er ein berufsbegleitendes Masterstudium in Advanced Management mit

dem Schwerpunkt Gesundheitsmanagement. 2015 wechselte er als Klinikleiter zum

Gesundheits- und Rehabilitationszentrum in Orscholz, bevor er zwei Jahre später

die Position als Klinikdirektor im Gesundheitszentrum Salza Vita für

Orthopädische, Psychosomatische und Psychotherapeutische Rehabilitation in Bad

Langensalza annahm.

„Ich freue mich sehr, für MEDIAN, den größten privaten Betreiber von

Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland, Führungsverantwortung zu

übernehmen. Ich möchte meine Erfahrungen und Kenntnisse mit den Mitarbeitern

teilen und die Klinik zukunftsorientiert weiterentwickeln“, sagt Oleg Giese zu

seiner neuen Position bei MEDIAN. Mit Blick auf seine ersten Wochen als

Klinikleiter lobt er vor allem das überaus engagierte und herzliche Team. „In

der Klinik wird eine sehr freundliche Kultur unter den Mitarbeitern und

insbesondere gegenüber den Patienten gelebt. Das ist eine gute und wichtige

Voraussetzung, um gemeinsam zu arbeiten und Ziele zu erreichen.“

Privat schöpft der zweifache Familienvater aus sportlicher und musikalischer

Betätigung neue Kraft. Besonders Ausdauersport und Fußball bereiten ihm Freude.

Gemeinsam mit seiner Frau entspannt er gerne bei guter Musik.

Quelle: Pressemitteilung, 11.02.2021