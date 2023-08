MVZ Manus Klinik Krefeld - Helios erweitert Portfolio um ambulante OP-Zentren (Pressemitteilung).

Ab dem 1. April zählt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Manus Klinik in Krefeld zum Geschäftsbereich Ambulante Medizin der Helios Kliniken GmbH. Damit trägt der Geschäftsbereich der zunehmenden Ambulantisierung im deutschen Gesundheitswesen nachhaltig Rechnung. Der Standort ist das erste

ambulante OP-Zentrum im Portfolio – hier sollen zukünftig Standards für

ambulante Eingriffe im gesamten Geschäftsbereich etabliert werden.

„Mit der Akquise der Manus Klinik in Krefeld stärken wir unser zukunftsfähiges

Portfolio im ambulanten Bereich nochmals deutlich. Es ist das erste ambulante

OP-Zentrum in unserem Geschäftsbereich Ambulante Medizin und wird uns in der

Folge als Vorbild für weitere Akquisen in diesem Segment des Gesundheitssektors

dienen“, sagt Helios Geschäftsführer Enrico Jensch (COO).

Das MVZ Manus Klinik in Krefeld ist die größte Praxisklinik am Niederrhein. Das

Team aus sechs Fachärzten unterschiedlicher Fachrichtungen ist auf die

Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der großen und kleinen Gelenke sowie

Hernien spezialisiert und führt Gefäß- und Darmchirurgie sowie

plastisch-ästhetische Chirurgie durch. Zum Angebot zählt auch eine

Sportlersprechstunde. „Mit fast 4.000 ambulanten Operationen jährlich sind wir

einer der Vorreiter und größten Anbieter in diesem Sektor. Seit über 15 Jahren

etablieren und gewährleisten wir höchste Standards in der ambulanten

Chirurgie“, beschreibt Dr. Peter Kranen, Facharzt für Chirurgie und Kniechirurg

im MVZ Manus Klinik, den Standort am Ostwall.



Ambulantisierung und sektorübergreifende Gesundheitsversorgung

Mit dem Leuchtturm-Projekt MVZ Manus Klinik legt Helios den Grundstein für die

Erweiterung seines Portfolios um ambulante OP-Zentren. „Damit folgen wir dem

Trend zur Ambulantisierung im Gesundheitswesen. Ambulante OP-Zentren bieten den

besonderen Vorteil der Bündelung von Kompetenzen unter einem Dach und werden in

Zukunft stärker auch in unserem Fokus stehen“, erläutert Claudia Mührer,

Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Ambulante Medizin bei Helios.

Mit der Konzentration von Diagnostik und umfassender konservativer sowie

operativer Therapieangebote unter einem Dach ist eine sektorübergreifende

medizinische Versorgung an einem Standort praktisch möglich. Im MVZ Manus

Klinik Krefeld wird seit jeher die persönliche Bindung der Behandler zu

Patienten und deren Betreuung aus einer Hand von der Vorsorge über den Eingriff

bis zur Nachsorge gelebt. Diesem Vorbild folgend, will Helios nun Standards im

Bereich ambulanter chirurgischer Eingriffe bei Helios setzen. „Das MVZ Manus

Klinik ist eine hochmoderne Einheit mit fest etablierten zukunftsweisenden

Prozessen. Ich bin stolz, dieses OP-Zentrum nun in unseren Geschäftsbereich

integrieren zu dürfen. Wir gewinnen hier starke Partner und werden mit ihnen

den Geschäftsbereich Ambulante Medizin nicht nur in Krefeld stärken und

weiterentwickeln können“, bekräftigt Mariam Pütz, die als ambulante

Regionalleitung und Geschäftsführerin der Region West die Integration des MVZs

bei Helios eng begleitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Helios einen

versierten und etablierten Gesundheitsanbieter gefunden haben, der über sein

enorm großes Netzwerk in der Folge weitere ähnliche Einheiten in Deutschland

aufbauen möchte. Damit werden die Weichen für zukünftiges ambulantes Operieren

gestellt und unser Standort in Krefeld dauerhaft gesichert“, ergänzt Dr. Peter

Kranen.



Neben einem hervorragenden ambulanten Netzwerk arbeitet das MVZ Manus Klinik

auch weiterhin mit stationären Versorgern zusammen. „Im Interesse unserer

Patienten bauen wir die sektorübergreifende Zusammenarbeit noch weiter aus und

freuen uns sehr, dass das Team des MVZ Manus Klinik dies mit hoher Bereitschaft

vorantreibt“, so Jensch abschließend.

Das MVZ Manus Klinik im Detail

­ Mehr als 15.000 Patienten und fast 4.000 ambulante Operationen pro Jahr

­ Moderne Räumlichkeiten auf 850 Quadratmetern

­ 8 Patientenzimmer mit 15 Betten

­ 9 Behandlungszimmer

­ 2 OP-Säle

­ Digitale Röntgenanlage



MVZ Manus Klinik

in Trägerschaft der MVZ für Gesundheit West GmbH

Ostwall 217

47798 Krefeld, Germany

T (02151) 569 88-0

F (02151) 569 88-48

Quelle: Pressemitteilung, 24.03.2020