MZG stärkt die Unternehmensführung

Drei Mitarbeiterinnen übernehmen neue Aufgaben beim Klinikverbund in Bad Lippspringe (Medienmeldung).

Mit mehreren personellen Neuerungen stärkt das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe die Unternehmensführung. Drei Mitarbeiterinnen übernehmen in dem Klinikverbund neue Aufgaben und arbeiten eng mit der Geschäftsführung zusammen. Dabei hat das MZG zwei Führungspositionen

aus den eigenen Reihen besetzt und eine zusätzliche qualifizierte Mitarbeiterin

für sich gewonnen.

Die bisherige Vertriebskoordinatorin Silvia Klein, die seit dem 1. September

2016 für das MZG tätig ist, übernimmt die Kaufmännische Leitung der

Annenhofklinik in Steinheim/Westfalen. Vor ihrem Eintritt in den Klinikverbund

in Bad Lippspringe war die Fachwirtin für Sozial- und Gesundheitswesen und Case

Managerin unter anderem als Referentin für Rehabilitation und als Beraterin für

private Kostenträger aktiv.

Die bisherige Assistentin des kaufmännischen Direktors, Dana Trittin, steigt

innerhalb des MZG zur Kaufmännische Leitung der Klinik am Park auf. Die

staatlich geprüfte Betriebswirtin sammelte vor ihrem Eintritt in Bad

Lippspringe wertvolle Erfahrungen in der Assistenz der Verwaltungsleitung und

der Geschäftsführung in einer anderen Klinik in Westfalen.

Die ausgebildete Krankenschwester und Diplom Kauffrau Sabine Nußbeck startet

beim MZG und übernimmt die neue Position als Referentin der Geschäftsführung.

In gleicher Position war sie zuletzt für eine Klinikgruppe in Rheinland-Pfalz

tätig, wo sie außerdem als Referentin der Leitung des Geschäftsfeldes

Rehabilitation arbeitete. Somit bringt sie hervorragende Voraussetzungen mit

nach Bad Lippspringe.

"Durch diese personellen Maßnahmen werden wir eine nachhaltige Stärkung in der

Führung unseres Klinikverbundes erreichen. Mit ihren sehr guten Qualifikationen

und ihren persönlichen Profilen werden die neuen leitenden Mitarbeiterinnen

dazu beitragen, dass sich das MZG fit für die Zukunft macht", freut sich

Geschäftsführer Achim Schäfer auf die Zusammenarbeit im erweiterten

Führungsteam.

Quelle: Medienmeldung, 06.04.2023