Neue Geschäftsführerin bei den Niels-Stensen-Kliniken

Niels-Stensen-Kliniken: Neue Geschäftsführerin folgt auf neuen Ruheständler (Pressemeldung).

Christina Jaax ergänzt das Leitungsteam um Werner Lullmann und Dr. Bernd Runde ab dem 1. Februar. Der Aufsichtsrat der Niels-Stensen-Kliniken hat Christina Jaax zum 1. Februar in die Geschäftsführung berufen. Zum 30. Juni wird Werner Lullmann nach 18-jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer seinen Ruhestand antreten. Christina Jaax wird seine Aufgaben übernehmen und sich insbesondere um Unternehmensstrategie, Außenvertretung, Gremien, Finanzen und Baumaßnahmen kümmern. Dr. Bernd Runde trägt weiterhin die Verantwortung für Personal und IT.

Christina Jaax (50) ist bislang als Leiterin der Abteilung Kirchengemeinden im Bischöflichen Generalvikariat im Bistum Osnabrück tätig. Sie ist in Osnabrück geboren und in Melle aufgewachsen. Ihr Studium der Rechtswissenschaften hat sie in Marburg begonnen und an der Universität Osnabrück sowie am Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg mit dem 2. Staatsexamen abgeschlossen. Nach einer langjährigen Tätigkeit in einer Osnabrücker Anwaltskanzlei und einer freiberuflichen Tätigkeit im Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg arbeitet sie seit 2013 im Bischöflichen Generalvikariat. Dort hat die Juristin die 208 Kirchengemeinden des Bistums und unter anderem auch Altenpflege- und Tagespflegeeinrichtungen betreut.

„Mit ihrer Führungserfahrung und mit ihren strategischen Fähigkeiten liegt die zukünftige Entwicklung des Niels-Stensen-Verbunds in sehr guten Händen. Gleichzeitig steht Christina Jaax auch für die Werte, die uns als christliches Haus in der Arbeit mit unseren Patienten und Bewohnern, aber auch im kollegialen Umgang miteinander wichtig sind“, erklärt Domkapitular Dr. Martin Schomaker, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Niels-Stensen-Kliniken.

Quelle: Pressemeldung, 12.01.2024