Neue Geschäftsführung in der Asklepios Klinik Schaufling GmbH (Pressemitteilung).

Zum 01.04.2021 haben Nina Strasser (39) und Marcus Harig (29) die Geschäftsführung der Asklepios Klinik Schaufling GmbH übernommen. Norbert Schneider (61) wird weiterhin die Regionalgeschäftsführung wahrnehmen. Frau Strasser ist Betriebswirtin und war zuletzt als Verwaltung- und Einrichtungsleitung im

Asklepios Gesundheitszentrum Aidenbach tätig, dieses sie auch weiterhin operativ führen wird.

Herr Harig ist studierter Betriebswirt und hat das

Asklepios-Nachwuchsführungskräfteprogramm an den Standorten Triberg, bereits

2018 in Schaufling sowie in Bad Wildungen erfolgreich absolviert. Er ist für

den Standort Schaufling verantwortlich.

Beide bringen umfangreiche Reha-Expertise mit und freuen sich, gemeinsm mit

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Zukunft der beiden Häuser in

diesen herausfordernden Zeiten zu gestalten.

*Die Asklepios Klinik Schaufling GmbH besteht aus der Betriebsstätte Aidenbach

= Asklepios Gesundheitszentrum Aidenbach und der Betriebsstätte Schaufling =

Asklepios Klinik Schaufling

Quelle: Pressemitteilung, 15.04.2021