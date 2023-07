Neue theologische Geschäftsführerin bei Diakovere

Neue theologische Geschäftsführerin verstärkt das Leitungsteam bei Diakovere (Mediennachricht).

Verstärkung für DIAKOVERE, Niedersachsens größtes gemeinnütziges Sozial- und Gesundheitsunternehmen: Sabine Jung, Pfarrerin und bislang Vorständin beim Diakonischen Werk Pfalz, wird zum 15. März Theologische Geschäftsführerin. Sie übernimmt neben der Querschnittsaufgabe der Stärkung des

diakonischen Profils das operative Geschäft im Geschäftsbereich Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hans Ulrich Anke freut sich über die Verstärkung:

„Profunde theologische Kompetenz und vielfältige Leitungs-Expertise: Frau Jung

bringt das Rüstzeug mit, um den DIAKOVERE-Weg gut weiter zu profilieren –

umfassende Hilfe in jeder Lebenslage, die wir nicht als Geschäft oder Job

betreiben, sondern als Dienst am Menschen, orientiert am Vorbild der

christlichen Nächstenliebe.“

Die studierte Theologin und erfahrene Managerin kommt aus der Pfalz zu

DIAKOVERE. Dort wechselte sie nach Stationen als Pfarrerin zum Diakonischen

Werk Pfalz. Sie war zuletzt Vorständin und verantwortete in dieser Funktion

viele Hilfefelder wie Pflege, Kindertagesstätten und Hospize. Ein besonderer

Fokus ihrer Arbeit lag auf ambulanten Angeboten. Diese Expertise sowie ihre

breite Erfahrung als Kommunikatorin und Netzwerkerin passt perfekt zu

DIAKOVERE. „Mein Ziel ist, die hervorragenden Angebote von DIAKOVERE gerade im

Bereich der sozialen Arbeit kontinuierlich zu entwickeln und gleichzeitig die

diakonische Identität weiter zu betonen“, so Jung. Sie freue sich sehr auf die

Fortsetzung der guten diakonischen Arbeit bei DIAKOVERE und zum Beispiel auf

die Zusammenarbeit mit der DIAKOVERE-Schwesternschaft, einer der größten

christlichen Gemeinschaften in Deutschland.

Als Beispiel für erfolgreiche DIAKOVERE-Impulse nennt sie das Vitalquartier an

der Seelhorst, das das Unternehmen gemeinsam mit der Stadt Hannover entwickelt

hat. Dabei ist ein barrierearmer Stadtteil entstanden, in dem Jung und Alt,

Menschen mit und ohne Behinderung, zusammenleben. „Inklusives Wohnen ist ein

Schlüssel für erfolgreiche Sozialraumorientierung“, betont die 57-Jährige.

Neben Sabine Jung gehören Stefan David (Vorsitzender der

Konzern-Geschäftsführung) sowie ab 1. April Dr. Christian Unzicker

(Medizinischer Geschäftsführer) zur dreiköpfigen DIAKOVERE-Spitze.

Quelle: Mediennachricht, 01.02.2023