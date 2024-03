Neue Vorsitzende im Aufsichtsrat der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH

Die neuen Aufsichtsratsmitglieder freuen sich auf die Arbeit für die Klinik als wichtigem Akteur im medizinischen Netz der Knappschaft (Presseaussendung).

Andreas Schlüter, Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken GmbH, ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (BKB). Zu seiner Stellvertreterin wurde Andrea Henze, Vorstand für Arbeit und Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz der Stadt Gelsenkirchen, gewählt.

Nach ihrer Wahl betonten beide den wichtigen Beitrag der Kliniken der BKB zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Gelsenkirchen und darüber hinaus.

„Eine hohe Spezialisierung zeichnet das Leistungsspektrum aus. Mit neuen

Medizinkonzepten und Kooperationen im stationären und ambulanten Bereich wird

das Haus weiterhin punkten“, sagt Andreas Schlüter. „Bemerkenswert sind auch

die Anstrengungen für den Nachwuchs. Der Neubau der Pflegefachschule setzt hier

ein Zeichen. Auch bei der Digitalisierung ist das Haus auf einem guten Weg“, so

Schlüter weiter. Sozialdezernentin Henze ergänzte: „Hier tut sich so viel. Der

Medizinstandort kann mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Als Arbeitgeber von

knapp 1.300 Menschen ist die Klinik ein wichtiger Akteur der lokalen und

regionalen Gesundheitswirtschaft.“

Klinik ist wichtiger Akteur im medizinischen Netz der Knappschaft

Michael Weberink, alternierender Vorstandsvorsitzender der Knappschaft-Bahn-See

und Mitglied im BKB-Aufsichtsrat, beglückwünschte die beiden neuen Vorsitzenden

nach ihrer Wahl am 27. April 2022: „Die BKB ist ein wichtiger Akteur im

medizinischen Netz der Knappschaft. Eine hohe medizinische und pflegerische

Behandlungsqualität ist unser gemeinsamer Anspruch. Die Aufsichtsratsmitglieder

und die Klinikgeschäftsführung freuen sich auf eine enge und partnerschaftliche

Zusammenarbeit.“

Hintergrund

Vor 20 Jahren fusionierten das Knappschaftskrankenhaus Bergmannsheil Buer und

die Städtische Kinderklinik Gelsenkirchen zur gemeinnützigen Bergmannsheil und

Kinderklinik Buer GmbH. Seit 2007 gehört auch die orthopädische Rehaklinik am

Berger See dazu. Die Knappschaft hält 72,5 Prozent der Anteile, die Stadt

Gelsenkirchen 27,5 Prozent der Gesellschafteranteile. Hier werden jährlich

24.550 stationäre und 56.110 ambulante Patienten betreut.

Foto

Klinikgeschäftsführer Dr. André Schumann (li.) gratulierte mit Michael Weberink

(re.), alternierender Vorstandsvorsitzender der Knappschaft-Bahn-See und

Mitglied im BKB-Aufsichtsrat, dem neuen BKB-Aufsichtsratsvorsitzenden, Andreas

Schlüter (Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken GmbH/ 2.v.re.) und

seiner Stellvertreterin Frau Andrea Henze (Sozialdezernentin von

Gelsenkirchen). Ab 1. Mai 2022 tritt Stefan Grave (2.v.li.) in die

Geschäftsführung der BKB ein und verantwortet dann das Operative Management.

Quelle: Presseaussendung, 28.04.2022