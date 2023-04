Neue Vorstandsvorsitzende der Unimedizin Rostock

Uniklinik Rostock: Fachärztin leitet die größte medizinische Einrichtung Mecklenburg-Vorpommerns (Medienmitteilung).

Dr. Christiane Stehle (60) hat zum 1. April 2023 die Verantwortung als Vorstandsvorsitzende an der Universitätsmedizin Rostock übernommen. Die Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin war zum 1. Oktober 2022 als neue Ärztliche Vorständin in Rostock angetreten. In den vergangenen sechs Monaten

verschaffte sie sich einen umfassenden Einblick in die größte medizinische Einrichtung Mecklenburg-Vorpommerns. Zudem setzte sie bereits Schwerpunkte. So

liegt Dr. Stehles Hauptaugenmerk auf der medizinstrategischen Ausrichtung, um

die Unimedizin Rostock zukunftssicher zu machen. Dabei hat sie stets die hohe

Qualität der Versorgung der Patienten im Blick. „Neben der hohen Qualifizierung

unseres Teams tragen dazu die Ergebnisse unserer Forschung und die moderne

Ausbildung der zukünftigen Ärzte bei,“ sagt die Anästhesistin. Zudem will sie

den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen angehen. „Wir müssen uns der

Herausforderung offensiv stellen. Dazu gehören eine zunehmende Zusammenarbeit

aller Beteiligten im Gesundheitswesen in unserem bevölkerungsarmen Land und die

berufsgruppenübergreifende Förderung unserer Mitarbeiter“, so die

Vorstandsvorsitzende.

Dr. Tilmann Schweisfurth als Aufsichtsratsvorsitzender der Unimedizin Rostock

sieht die Unimedizin Rostock im Aufbruch: „Der Aufsichtsrat hat die Ärztliche

Vorständin Dr. Stehle mit Wirkung zum 1. April auch zur Vorstandsvorsitzenden

bestellt in der Erwartung, dass sie die Universitätsmedizin Rostock zusammen

mit ihren Vorstandskollegen weiter stärkt und zukunftsfest ausrichtet. Dazu

bedarf es auch einer Weiterentwicklung der medizinischen Strategie und

Betriebsorganisation, die am besten aus dem ärztlichen Vorstandsressort

gelingen kann. Mein Dank gilt ausdrücklich Prof. Dr. Emil Reisinger, der als

Wissenschaftlicher Vorstand den Vorstandsvorsitz stellvertretend und

kommissarisch für einige Zeit wahrgenommen hat und dabei viel dazu beigetragen

hat, dass die Universitätsmedizin nach einigen schwierigen Jahren wieder auf

einem soliden Weg ist.“

Dr. Christiane Stehle war vor ihrem Wechsel nach Rostock unter anderem

Medizinische Vorständin am Klinikum Oldenburg und Ärztliche Direktorin im

Klinikum Mitte des Klinikums Region Hannover. Durch ihre langjährige Tätigkeit

im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat sie wichtige Erfahrungen in der

Universitätsmedizin erworben. Sie leitete von 2013 bis 2019 das

Klinikmanagement und war als Geschäftsführende Direktorin für den gesamten

Standort Kiel tätig. Die gebürtige Rostockerin absolvierte ihr Studium der

Humanmedizin an der Universität Rostock. Als Assistenzärztin arbeitete sie am

Klinikum Südstadt Rostock und in Hamburg im Allgemeinen Krankenhaus Altona.

Nach ihrer Facharztausbildung 1995 übte Stehle ihren Beruf zehn Jahre mit dem

Schwerpunkt Intensivtherapie und Schmerztherapie aus. 2004 folgte ein

berufsbegleitendes MBA-Studium „Health Care Management“ an der Fachhochschule

in Lübeck, das sie erfolgreich mit dem Master abgeschlossen hat. Im Anschluss

übernahm sie verschiedene Führungspositionen bei Asklepios, u.a. als

Klinikmanagerin und als Klinikleiterin.

Quelle: Medienmitteilung, 03.04.2023