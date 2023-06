Neuer Akut-Regionalgeschäftsführer bei Mediclin

Mediclin hat einen neuen Regionalgeschäftsführer für den Akutbereich (Mediclin).

Seit dem 1. Juni ist Thomas Hempel bei MEDICLIN Regionalgeschäftsführer für den Akutbereich. Er übernimmt diesen Bereich von CEO Dr. Joachim Ramming, der unter anderem für das operative Klinikmanagement bei MEDICLIN zuständig ist und die Regionalgeschäftsführung Akutkliniken interimsmäßig innehatte.

Seit November 2021 war Thomas Hempel als Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Cuxhaven sowie der Helios Klinik Wesermarsch tätig. Der 40-jährige Betriebswirt war zuvor Standortleiter verschiedener Akutkliniken

und ist mit der Weiterentwicklung unterschiedlicher Fachbereiche vertraut. Das wird auch seine wichtigste Aufgabe bei MEDICLIN sein: „Wir müssen die

Strukturen und Prozesse überprüfen und weiterentwickeln“, erklärt Hempel. „Denn

die MEDICLIN-Akuthäuser möchten dazu beitragen, die Versorgung in den

jeweiligen Regionen zukunftsfähig zu gestalten.“ Hierfür könne auch ein

geändertes Leistungsportfolio an den jeweiligen Standorten notwendig sein.

Genau das gelte es jetzt zu sondieren und nach und nach umzusetzen.

Auch CEO Dr. Joachim Ramming unterstreicht: „Es geht darum, unsere Akuthäuser

trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen – also der Unterfinanzierung, was

Investitionen angeht, der bevorstehenden Gesundheitsversorgungsreform und des

Fachkräftemangels – erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Enge Abstimmung mit der Leitung vor Ort

Hempel ist bei der Betreuung und strategischen Weiterentwicklung der Standorte

eine enge Abstimmung mit den jeweiligen Kaufmännischen Direktor*innen besonders

wichtig. „Die Leitungen vor Ort kennen die Strukturen, Prozesse und Abläufe in

ihren Kliniken ja am besten – daher braucht es eine enge Zusammenarbeit, um

diese sinnvoll zu optimieren.“ Die Führung und Begleitung des operativen

Managements vor Ort sieht Hempel als eine seiner Kernaufgaben an.

Doch auch eine enge kooperative Zusammenarbeit mit den anderen

Regionalgeschäftsführer*innen ist für Hempel essenziell – denn die Akutbereiche

in deren Zuständigkeitsgebieten sehen sich mit ähnlichen Herausforderungen

konfrontiert. „Hier ist es wichtig, über Synergien zu sprechen“, erklärt er.

Dabei denkt er beispielsweise an Themen wie das Medizincontrolling oder die

Optimierung des Personaleinsatzes.

„Ich wünsche Herrn Hempel einen guten Start in unserem Unternehmen und freue

mich, ihn als Akut-Fachmann gerade jetzt in dieser Phase mit an Bord zu haben“,

sagt Ramming.

Quelle: Mediclin, 05.06.2023