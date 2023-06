Neuer Geschäftsführer der Asklepios Klinik Bad Oldesloe

Leitung des Bad Oldesloer Asklepios-Krankenhauses in neuer Hand (Asklepios).

Die Asklepios Klinik Bad Oldesloe hat einen neuen Geschäftsführer. Jörgen Wißler (59) hat im April die Leitung des Oldesloer Krankenhauses mit 136 Betten übernommen. In seine Verantwortung fällt neben der Oldesloer Klinik auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Beste Trave mit den Fachbereichen

Chirurgie, Proktologie und Radiologie sowie die Neurologische Rehabilitationseinrichtung.

Der gebürtige Dachauer verfügt über jahrelange Leitungserfahrung im

Krankenhauswesen. Bevor er für die neue Aufgabe nach Bad Oldesloe wechselte,

war er sechs Jahre Geschäftsführer der Asklepios Fachklinik München Gauting und

leitete davor die Ameos-Kliniken Bremerhaven und Geestland.

Der neue Klinikchef in Bad Oldesloe hat als Krankenpfleger angefangen und legte

mit Weiterbildungen im Bereich Pflegemanagement und einem Studium in

Krankenhaus- und Gesundheitsmanagement den Grundstein für seine

Managementkarriere. In Bad Oldesloe gehören die medizinische Weiterentwicklung

sowie das Halten von Fachkräften und das Gewinnen neuer qualifizierter

Mitarbeiter zu seinen Schwerpunktaufgaben.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern die Oldesloer Klinik medizinisch, wirtschaftlich und

organisatorisch weiterzuentwickeln, um die regionale Patientenversorgung

zukunftssicher aufzustellen. An der Oldesloer Klinik begeistert mich die

Kombination aus hoher medizinischer und pflegerischer Fachkompetenz bei einem

vergleichsweise familiären Haus“, sagt Jörgen Wißler, der bereits in der

internen Kommunikation eine Neuerung umgesetzt hat.

„Ab sofort bieten wir bei Asklepios allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das

Du an. Damit wollen wir den Entwicklungen in der Arbeitswelt Rechnung tragen.

Teamwork, flacher werdende Hierarchien, moderne Prozesse – da passt die weniger

förmliche Anrede in Wort und Schrift gut“, ist der neue Klinikchef überzeugt.



Am 24. Juni haben Bürgerinnen und Bürger aus Bad Oldesloe und Umgebung die

Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhauses zu werfen.

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Abteilung Geriatrie lädt die Asklepios

Klinik Bad Oldesloe von 10 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Quelle: Asklepios, 19.06.2023