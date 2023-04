Neuer Geschäftsführer im Vinzenzkrankenhaus Hannover

Vinzenzkrankenhaus Hannover: Neuer Geschäftsführer kommt von der Ameos-Gruppe (Medienmitteilung).

Michael Schmitt wurde mit Beschluss des Personalausschusses des Aufsichtsrates des Elisabeth Vinzenz Verbundes (EVV) zum Mai 2023 zum neuen Geschäftsführer der Vinzenzkrankenhaus Hannover GmbH sowie dessen angeschlossenem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) bestellt. Er folgt in dieser Position auf

Stefan Fischer, der das Haus seit November 2022 interimsweise führte. Michael Schmitt war zuletzt für die Ameos-Gruppe tätig und bringt langjährige Erfahrung im Krankenhausmanagement mit. Auf seinen bisherigen Stationen hat er

sowohl kommunale und freigemeinnützige als auch private Träger kennengelernt.

In Hannover war er von 2008 bis 2014 als Kaufmännischer Geschäftsführer für ein

Haus der Diakovere tätig und kennt daher die Besonderheiten eines Hauses mit

christlichen Wurzeln sowie die Kliniklandschaft in und um Hannover. Mit seiner

Familie lebt er in der Region und freut sich, nach verschiedenen Positionen in

Nord- und Westdeutschland wieder wohnortnah tätig sein zu können.

Michael Schmitt: „Meine Erfahrungen möchte ich gewinnbringend in die Arbeit im

Vinzenzkrankenhaus einbringen. Das Haus genießt zu Recht einen guten Ruf in

Stadt und Region. Mein Ziel ist es, das Vinzenzkrankenhaus weiterzuentwickeln

und für die Zukunft gut aufzustellen. Die politischen Rahmenbedingungen

verändern sich aktuell und bieten neue Herausforderungen, denen ich mich

gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Hauses stellen möchte.“

In seiner neuen Funktion berichtet Michael Schmitt an Stefan Fischer,

Geschäftsführer des St. Bernward Krankenhauses Hildesheim und

EVV-Regionalgeschäftsführer der Region Niedersachsen.

Stefan Fischer: „Auf die Zusammenarbeit mit Herrn Michael Schmitt freue ich

mich. Den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des

Vinzenzkrankenhauses, die ich in den vergangenen Monaten kennen- und schätzen

lernen durfte, möchte ich herzlich für die vertrauensvolle Unterstützung

danken. Die gute Verbindung zwischen dem Vinzenzkrankenhaus und dem St.

Bernward Krankenhaus Hildesheim werden wir weiter ausbauen.“

Dr. Sven U. Langner, Geschäftsführer Elisabeth Vinzenz Verbund: „Herrn Stefan

Fischer gilt mein Dank für sein Engagement im Vinzenzkrankenhaus Hannover, das

er über knapp fünf Monate zusätzlich zu seinem eigenen Haus in Hildesheim

geführt hat. Mit Herrn Michael Schmitt haben wir nun eine gute Nachfolge

gefunden, über die ich mich sehr freue. Wir wünschen Herrn Schmitt viel Erfolg

und Gottes Segen.“

Das Vinzenzkrankenhaus Hannover ist eine Einrichtung der Schwerpunktversorgung

des Elisabeth Vinzenz Verbundes und blickt auf eine über 150-jährige Geschichte

zurück. Mehr als 40.000 Patienten im Jahr werden stationär und ambulant

versorgt. Das Krankenhaus verfügt über 345 Planbetten in sieben Fachabteilungen

für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie und Koloproktologie, Anästhesie

und Intensivmedizin, Geburtshilfe und Gynäkologie, Innere Medizin

(Gastroenterologie, Geriatrie, Kardiologie, Pneumologie), Orthopädie und

Unfallchirurgie, Urologie sowie Radiologie. Dazu kommen eine zentrale

Notaufnahme, eine Belegabteilung HNO, eine Tagesklinik für ambulante

Operationen und ambulante Chemotherapie, sowie die Physiotherapie. Drei

zertifizierte Krebszentren für Brust, Darm und Uroonkologie, eine zertifizierte

Chest Pain Unit, ein zertifiziertes EndoProthetikZentrum und das da

Vinci-Zentrum für roboter-assistierte urologische Operationen runden die

Kompetenz als leistungsstarkes Krankenhaus der Schwerpunktversorgung ab.

www.vinzenzkrankenhaus.de



Der Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV) gehört bundesweit zu den größten

christlichen Trägerverbünden von Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen im

Gesundheits- und Sozialwesen. Der EVV verbindet an seinen

Krankenhaus-Standorten eine moderne und kompetente medizinisch-pflegerische

Versorgung mit der Tradition christlicher Nächstenliebe und gelebter

Menschlichkeit. Trägergesellschaft ist die Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH,

vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Sven Ulrich Langner.

Gesellschafterinnen der Trägergesellschaft sind die Katholische

Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth Reinbek, rechtsfähige Stiftung des

Öffentlichen Rechts (KWA), und die Vinzenz Bernward Stiftung Hildesheim.

Quelle: Medienmitteilung, 13.04.2023