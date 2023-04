Neuer Klinikmanager an der Paracelsus Harzklinik Bad Suderode

Paracelsus Harzklinik Bad Suderode mit neuem Klinikmanager (Pressenachricht).

Thomas Schröder (49) tritt Anfang April die Nachfolge von Uwe Heinrich an / Erfahrener Geschäftsführer kann auf 13 Berufsjahre als Verwaltungsleiter zurückschauen. Die Paracelsus Harzklinik Bad Suderode bekommt einen neuen Geschäftsführer. Zum 1. April wird Dipl.-Betriebswirt Thomas Schröder die

Nachfolge des langjährigen Klinikmanagers Uwe Heinrich antreten, der in den Ruhestand geht. „Die Paracelsus Harzklinik Bad Suderode hat als Reha-Fachklinik

für Kardiologie, Onkologie und Pneumologie einen guten Ruf, der weit über die

Region hinausgeht“, so der 49-jährige gebürtige Magdeburger Thomas Schröder.

„Ich konnte bereits einen Teil der sehr motivierten Belegschaft und des

fachlich hervorragenden Ärzteteams persönlich kennenlernen und freue mich auf

meine neue Position. Mein Ziel wird es sein, die außergewöhnlich gute Arbeit

meines Vorgängers fortzuführen und die Position der Klinik in der Branche

weiter zu stärken.” Dazu setzt der neue Klinikmanager auf eine kollegiale und

teamorientierte Führungskultur. Auch seitens der Geschäftsführung der

Paracelsus Rehabilitationskliniken ist man mit der Neubesetzung der wichtigen

Position sehr zufrieden. „Angesichts der angespannten Lage auf dem Markt der

Fach- und Führungskräfte sind wir sehr froh, dass wir Thomas Schröder als

kompetenten Klinikmanager gewinnen konnten”, so Phillip Fröschle, CEO der

Paracelsus Rehabilitationskliniken. „Wir sind sicher, dass er den erfolgreichen

Weg des Hauses fortführen wird und wünschen ihm in seiner neuen Position viel

Erfolg.”

Finanzexperte mit Erfahrung

Thomas Schröder bringt für seine neue Position umfangreiche Erfahrungen mit.

Der gelernte Bankkaufmann studierte Betriebswirtschaftslehre an der

Fachhochschule Stralsund und schloss sein Studium als Diplom-Betriebswirt (FH)

2004 ab. Nach mehreren Jahren als Assistent der Geschäftsleitung übernahm er

2009 erstmals die Position des Verwaltungsleiters eines Fachkrankenhauses und

führte ab 2014 die Geschäfte der Helios Fachklinik Vogelsang GmbH, der Helios

Klinik Anhalt Zerbst und des MVZ Sachsen-Anhalt. In insgesamt 13 Berufsjahren,

die Thomas Schröder für seine neue Position einbringt, lagen die Schwerpunkte

besonders auf den Bereichen Finanzen und Controlling, sowohl im ambulanten als

auch im stationären und fachklinischen Bereich.

Klinik mit bestem Renommee

Die Paracelsus-Harzklinik Bad Suderode gehört zu den besten Rehakliniken

Deutschlands. An der Quedlinburger Fachklinik für stationäre und ambulante

medizinische Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung (AHB) werden Patienten

mit Herz-/Kreislauferkrankungen, Krebserkrankungen, Atemwegserkrankungen und

Diabetes mellitus behandelt. Seit vielen Jahren ist die Klinik mit gleich drei

Top-Platzierungen in den Fachgebieten Diabetes mellitus,

Herz-/Kreislauferkrankungen und Atemwegserkrankungen auf die Bestenliste der

Rehakliniken 2023 des Gesundheitsmagazins FOCUS gelistet, zuletzt in 2023.

Quelle: Pressenachricht, 28.04.2023