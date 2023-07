Neuer Regionalgeschäftsführer der Alexianer Region Potsdam (Presseinformation).

Alexander Mommert, Geschäftsführer der Immanuel Klinik Rüdersdorf - Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg, wechselt zur Alexianer Gruppe. Dort leitet er ab dem 1. November die Alexianer Region

Potsdam unter anderem mit dem St. Josefs-​Krankenhaus. Der 52-​Jährige ist

gelernter Bankkaufmann und Betriebswirt und seit vielen Jahren im Management

von Gesundheitseinrichtungen aktiv.

„Wir freuen uns, einen so erfahrenen Krankenhausmanager für uns gewinnen zu

können und sind überzeugt, dass Alexander Mommert mit seiner Expertise in der

für uns strategisch wichtigen Region Potsdam der richtige Mann ist“, sagt

Hauptgeschäftsführer Karsten Honsel, der innerhalb der Konzernleitung zuständig

für die Region Potsdam ist. Mommert wird Nachfolger von Gerald Oestreich, der

als ehemaliger Hauptgeschäftsführer der Alexianer Gruppe die Geschäfte in

Potsdam derzeit interimsmäßig führt.

Alexander Mommert ist seit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium

der Betriebswirtschaftslehre im Gesundheitssektor aktiv. Er begann seine

Karriere 1997 als Kaufmännischer Direktor der Rehabilitationsklinik Märkische

Schweiz, die inzwischen zur Immanuel Albertinen Diakonie gehört und deren

Geschäftsführer er seit 2017 ist. Dazwischen war Mommert zehn Jahre beim Verein

zur Errichtung evangelischer Krankenhäuser (heutige Johannisstift Diakonie),

zuletzt als Geschäftsführer der Ev. Elisabeth Klinik und des Elisabeth

Seniorenstift. Seit 2011 ist er Geschäftsführer der Immanuel Klinik Rüdersdorf,

die Ende 2019 den Status eines Universitätsklinikums im Verbund erhielt sowie

der Poliklinik Rüdersdorf.

Mommert ist in der Region politisch ausgezeichnet vernetzt und in verschiedenen

Fachverbänden engagiert. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Quelle: Presseinformation, 05.07.2022