Neues Mitglied des Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Freiburg ernannt

Wissenschaftsministerin beruft erfahrenen Wirtschafts- und Finanzexperten zu neuem Aufsichtsratsmitglied des Universitätsklinikums Freiburg (Pressenachricht).

Joachim Lutz ist neues Mitglied des Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Freiburg. Joachim Lutz (65), Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und ehemaliger Vorstandssprecher der CropEnergies AG, wurde von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zum Mitglied des

Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Freiburg berufen. „Mit Joachim Lutz haben wir einen vielfältig erfahrenen Wirtschafts- und Finanzexperten für den Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Freiburg

gewonnen. Durch seine weitreichende Expertise wird er die gemeinsame Arbeit von

Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat gewinnbringend unterstützen“, sagt der

Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Carsten Dose über den Einzug des neuen Mitglieds.

Auch Lutz blickt gespannt auf die neuen Aufgaben: „Ich freue mich sehr auf eine

spannende, intensive Zusammenarbeit in dem für die Gesellschaft so wichtigen

Bereich der Life Sciences.“

An der Universität Mannheim studierte Lutz Betriebswirtschaftslehre mit den

Schwerpunkten Finanzen, Bank und Wirtschaftsprüfung. Seit seinem Abschluss als

Diplomkaufmann hat er Erfahrung in verantwortlichen Positionen verschiedener

Branchen erworben, zunächst als Prokurist bei der Deutschen Bank. Im Jahr 1991

übernahm er die Funktion als Finanzdirektor bei Südzucker AG. Als

Finanzvorstand brachte er 2006 die neu gegründete und im Bereich der

erneuerbaren Energien tätige Tochtergesellschaft CropEnergies AG an die Börse,

zu deren Vorstandssprecher er 2015 ernannt wurde. Nach seinem Ausscheiden im

Jahr 2020 wechselte Lutz als hauptamtlicher Dekan zurück an seine Alma Mater,

die Universität Mannheim.

Quelle: Pressenachricht, 05.04.2022