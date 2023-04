Oberberg Gruppe erweitert Geschäftsführung

Neue operative Geschäftsführerin der Oberberg Gruppe (Medienmitteilung).

Die Oberberg Gruppe, der führende Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, erweitert ihre Geschäftsführung: Dr. Maren Kentgens ist seit dem 1. März 2023 Teil des Leitungsteams neben Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller und Ilmarin

Schietzel. In der Position als operative Geschäftsführerin (COO) ist Dr. Maren Kentgens zuständig für das operative Geschäft, das Medizin-Controlling, das

Patienten- und Qualitätsmanagement, die Weiter- und Neuentwicklung der

Behandlungsangebote sowie Marketing, Vertrieb und Pressearbeit.

„Wir freuen uns, Dr. Maren Kentgens als COO in der Geschäftsführung der

Oberberg Gruppe begrüßen zu dürfen. Mit ihrer Expertise und ihrer Leidenschaft

für die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung werden wir das Wachstum des

Unternehmens und den Ausbau neuer Geschäftsfelder weiter erfolgreich

vorantreiben“, sagt Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, CEO, Medizinischer

Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor der Oberberg Gruppe.

Vor ihrem Wechsel zur Oberberg Gruppe war Dr. Kentgens Geschäftsführerin im

Bereich neue Geschäftsfelder bei den Asklepios Kliniken sowie Geschäftsführerin

der Konzerntöchter Minddistrict, INSITE Interventions und Asklepios Connecting

Health. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Gesundheitssystem hat sie früh einen

Fokus auf psychische Gesundheit und innovative Versorgungsformen gelegt.

„Ich freue mich sehr über meine Aufgabe bei der Oberberg Gruppe und die

Möglichkeit, meine Erfahrungen im Bereich psychische Gesundheit, Kliniken,

Patient Journey, Digitalisierung, Kooperationsmanagement sowie bei dem Aufbau

von neuen Geschäftsfeldern vollumfänglich einzubringen“, sagt Dr. Maren

Kentgens. Die Diplom-Psychologin ist unter anderem aktiv beim Spitzenverband

Digitale Gesundheitsversorgung e.V., dem Bundesverband Managed Care, bei der

Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und

Nervenheilkunde und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine

vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und

Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an

verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Kliniken der Oberberg Gruppe

werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und

innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein

deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden

TherapeutInnen und Selbsthilfegruppen.

Quelle: Medienmitteilung, 03.04.2023