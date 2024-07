Paracelsus Klinik Bad Ems unter neuer Leitung (Pressemitteilung).

Mit Michael Krug leitet seit Anfang des Jahres ein erfahrener Klinikmanager die Paracelsus Klinik Bad Ems. Der Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen kann auf eine über 30-jährige Tätigkeit im Krankenhauswesen zurückblicken. Die letzten Stationen seiner beruflichen Karriere waren geprägt von unterschiedlichen Leitungspositionen bei

renommierten Krankenhausträgern, unter anderem beim privaten Krankenhausunternehmen Asklepios Kliniken. Zuletzt verantwortete Michael Krug die Stabsstelle der Geschäftsführung bei den

Asklepios Schwalm-Eder Kliniken.

„Die Paracelsus Klinik Bad Ems steht für eine exzellente Patientenversorgung im

gesamten Rhein-Lahn-Kreis. Die besondere Stärke der Klinik, nämlich die enge

Verzahnung von stationärer und ambulanter Patientenversorgung, gilt es, weiter

auszubauen“, erklärt Michael Krug zu seinem Dienstantritt und ergänzt: „Ich

freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit der gesamten Belegschaft. Gemeinsam

werden wir den Standort weiter entwickeln, auf diese Aufgabe freue ich mich

schon sehr.“

In den letzten Monaten hatte Anne Schröer, Chefin der Paracelsus Klinik

Düsseldorf-Golzheim, interimsweise die Geschicke der Klinik in Bad Ems gelenkt.

Insbesondere die Stärkung der medizinischen Leistungen, eine Verbesserung der

Speisenversorgung, der Ausbau digitaler Prozesse in Medizin, Pflege und

Verwaltung und die Integration ausländischer Pflegekräfte in die bestehenden

Teams waren Themen, die seit Sommer 2021 auf der Agenda der erfahrenen

Klinikmanagerin standen. „Ich wünsche Michael Krug gutes Gelingen bei seinen

künftigen Aufgaben. Die Paracelsus Klinik Bad Ems ist eine kleine und

familiäre, jedoch höchst leistungsstarke Klinik, die für die

Gesundheitsversorgung der Bevölkerung unabdingbar ist“, erklärt Schröer

rückblickend.

Quelle: Pressemitteilung, 06.01.2022