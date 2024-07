Pius-Hospital Oldenburg mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Im November hat Michael Winkler als neuer Geschäftsführer die Verantwortung für das Pius-Hospital Oldenburg übernommen. Elisabeth Sandbrink verabschiedet sich am 4. Dezember in einer live gestreamten Hybrid-Veranstaltung von all ihren Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Jede Reise – auch eine leidenschaftliche, endet irgendwann – so

spannend, ereignisreich, erfüllend und eindrucksvoll sie auch sein mag. Im kommenden Jahr wird ein neuer Lebensabschnitt für mich beginnen,

den man wohl Ruhestand nennt, jedoch mit Ruhe nur bedingt zu tun haben kann. Vielmehr freue ich mich

auf eine neue Lebensphase mit neuen, kostbaren Freiheiten und Entwicklungen“, blickt Elisabeth Sandbrink

auf ihren neuen Lebensabschnitt. „Unser Haus ist gut aufgestellt für die Zukunft und ich kann mit einem

positiven Gefühl den Staffelstab an Michael Winkler weitergeben. Hierfür wünsche ich ihm von Herzen

Erfolg und viel Freude. “

Seit Anfang November begleitet Elisabeth Sandbrink ihren Nachfolger im Pius-Hospital. Nun steht ihre

offizielle Verabschiedung an, welche unter dem Titel „Auf zu neuen Ufern“ am 4. Dezember öffentlich ab

15.00 Uhr via youtube übertragen wird. Neben dem Verwaltungsrat und dem Managements des PiusHospitals beteiligen sich auch externe Repräsentanten, um Elisabeth Sandbrink mit Grußworten zu

verabschieden und Michael Winkler im neuen Amt zu begrüßen. Diese sind Prof. Ralph Bruder, Präsident

der Universität Oldenburg, Rainer Schoppik, Vorstandsvorsitzender Klinikum Oldenburg und Dr. Boris

Robbers, Referatsleiter Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Direkt nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft in Einrichtungen des Gesundheitswesens in Osnabrück

begann Elisabeth Sandbrink 1986 im Alter von 25 Jahren ihre berufliche Laufbahn im Pius-Hospital.

Zunächst übernahm sie hier die Leitung der Abteilung für Personal und später zusätzlich die Position der

Kaufmännischen Direktorin, ehe sie 2007 Geschäftsführerin wurde. Seitdem hat sich das Pius-Hospital sehr

erfolgreich zu einem hochspezialisierten, prosperierenden Krankenhaus mit einer besonderen

Unternehmenskultur entwickelt. Um die Zukunftsfähigkeit des Hauses zu sichern, trieb Elisabeth Sandbrink

während ihrer Schaffenszeit zahlreiche Projekte voran. Dazu zählen der Aufbau der Universitätskliniken als

Teil der Oldenburger Universitätsmedizin, strukturelle und personelle Weiterentwicklungen, weitere

Spezialisierungen in der Versorgung und ganz besonders die baulichen Entwicklungen mit dem neuen FFlügel oder der Erwerb des ehemaligen NWZ-Areals, um nur einige Beispiele zu nennen. Zuletzt lotste die

erfahrene Geschäftsführerin gemeinsam mit der Unterstützung eines Krisenstabes das Haus durch die

Corona-Krise.

Bei allen ambitionierten Vorhaben legte Elisabeth Sandbrink immer größten Wert auf das Miteinander –

sowohl untereinander als auch im Umgang mit Patienten und Angehörigen. „Für all unsere Mitarbeiter gilt,

dass wir uns kümmern und einen sehr werteorientierten, respektvollen Umgang pflegen. Besonders wichtig

ist, dass Patienten für uns keine ‚ökonomischen Fälle‘, Mitarbeiter keine ‚profitablen Leistungserbringer‘

sind und ein Krankenhaus wie das Pius-Hospital ausdrücklich keine ‚Gesundheitsfabrik‘ ist.“ Der Zweck

eines Krankenhauses sei es nicht, hohe Renditen zu erwirtschaften, sondern die Bedarfe und Bedürfnisse

der Patienten aufzunehmen und ihnen mit hoher Qualität und Sicherheit gerecht zu werden. Gleichwohl sei

es stets ihr Ziel gewesen, mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden eine stabile wirtschaftliche

Basis zu erreichen, die die Weiterentwicklung des Hauses sicherstelle, interpretiert die Geschäftsführerin

ihre zurückliegende Aufgabe an der Spitze des Pius-Hospitals.

„Mein tiefer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir viele Jahre lang das Vertrauen

geschenkt haben und auf deren Unterstützung ich immer bauen durfte, auch wenn die Herausforderungen,

die wir gemeinsam zu bewältigen hatten, manchmal sehr groß waren. Unseren zahlreichen Partnern,

Unterstützern und Freunden danke ich ebenfalls sehr für ihre Verbundenheit zu unserem Haus und die

vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Elisabeth Sandbrink war es persönlich ein großes Anliegen, dass auch nach ihrer Zeit im Pius-Hospital eine

werteorientierte und zukunftsgewandte Persönlichkeit das Pius-Hospital fachlich wie menschlich mit der

Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine neue Ära führen würde. Diese neue Ära wird

nun Michael Winkler als Geschäftsführer begleiten. Mit großer Überzeugung haben sich

Auswahlkommission und Verwaltungsrat einstimmig für ihn ausgesprochen. Michael Winkler kommt aus

Bad Oeynhausen, wo er bis zu seinem Start im Pius-Hospital als Geschäftsführer des Krankenhauses Bad

Oeynhausen, der Mühlenkreiskliniken und der Auguste Viktoria Klinik Bad Oeynhausen wirkte. Bereits seit

2002 ist er in leitenden Positionen tätig und hat somit langjährige Erfahrungen in verschiedenen

Krankenhäusern gesammelt. Vor seinem Studium des Krankenpflegemanagements im Fachbereich

Wirtschaft an der Hochschule Osnabrück startete er seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum

Krankenpfleger. Winkler ist 48 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern und kommt gebürtig aus dem

Landkreis Vechta. „Ich freue mich sehr, die erfolgreichen Entwicklungen in Kontinuität der vergangenen

Jahre fortzuführen und zugleich mit ganzer Kraft weiterzuentwickeln. Es gibt nur sehr wenige Kliniken in

Norddeutschland, die einen so guten Ruf genießen wie das Pius-Hospital Oldenburg – dies spiegelt die

Arbeit und das Zusammenwirken aller Mitarbeitenden wider“, so Winkler. „Elisabeth Sandbrink hinterlässt

ein modernes Krankenhaus, das sich durch eine hohe Qualität und Sicherheit sowie durch eine intensive

interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit auszeichnet.“

