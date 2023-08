Radiologie-Ermächtigung des Ortenau Klinikums Offenburg nicht verlängert (Pressemitteilung).

Ambulante Patienten des Ortenau Klinikums in Offenburg müssen zur Röntgendiagnostik ab sofort niedergelassene Praxen außerhalb der Klinik aufsuchen Offenburg, 17. Januar 2019 – Aufgrund einer gestern Abend getroffenen Entscheidung im Berufungsausschuss der

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) können Patienten in ambulanter Behandlung am Ortenau Klinikum in Offenburg ab sofort nicht mehr an die Radiologie innerhalb der Klinik überwiesen werden, um Röntgenaufnahmen für die Diagnose anzufertigen. Nach dem Widerspruch einer

niedergelassenen radiologischen Praxis im Ortenaukreis hat die KV eine entsprechende Ermächtigung für diese ambulanten Leistungen durch das Radiologische Institut am Ortenau Klinikum in Offenburg nicht erneut verlängert.

Das Ortenau Klinikum musste deshalb bereits heute Patienten an niedergelassene

Radiologen außerhalb des Ortenau Klinikums überweisen und vereinbarte Termine

absagen. Betroffen sind vor allem ambulante Patienten der Unfallchirurgie, die

insbesondere wegen Knochenbrüchen in die Klinik kommen oder dorthin überwiesen

werden. Pro Jahr führt das Radiologische Institut rund 2.500 dieser

konventionellen Röntgenaufnahmen für ambulante Patienten durch. Durch die

unmittelbare Nähe der Unfallchirurgie und der Radiologie im Ortenau Klinikum in

Offenburg war in der Vergangenheit ein reibungsloser Ablauf und eine sehr

zeitnahe Behandlung der ambulanten Patienten möglich.

„Wir bedauern sehr, dass aufgrund der Entscheidung der Kassenärztlichen

Vereinigung diese Patienten nicht mehr durch das Radiologische Institut unserer

Klinik betreut werden können. Dadurch entsteht ein erheblicher Mehraufwand für

unsere Klinik und den zum Teil immobilen Patienten wird zugemutet, eine

entfernte niedergelassene Praxis aufzusuchen. Wir würden diese Behandlung gern

weiterhin in unserem Haus für unsere Patienten anbieten. Dass wir dieses nun

nicht mehr dürfen, liegt allein in der Verantwortung der Kassenärztlichen

Vereinigung“, so Mathias Halsinger, Verwaltungsdirektor des Ortenau Klinikums

in Offenburg.

Quelle: Pressemitteilung, 17.01.2019