RKH Kliniken haben die ersten Hürden zum Managementvertrag mit der Kreiskliniken Reutlingen GmbH erfolgreich genommen (Pressemitteilung).

Zustimmung der Gremien der RKH Kliniken und des Reutlinger Kreistags steht noch aus. In den letzten Jahren haben sich die strukturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen durch neue politische Rahmenbedingungen insbesondere für kleinere

Krankenhäuser zunehmend verschärft und der Wettbewerb unter den

Krankenhausbetreibern hat zugenommen. Dies hat auch spürbare Auswirkungen auf

die wirtschaftliche Situation vieler Kliniken.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation der Kreiskliniken Reutlingen

und des Ausscheidens der Geschäftsführung zum 30. April 2020, hat der

Aufsichtsrat der Kreiskliniken Reutlingen ein unverbindliches

Markterkundungsverfahren durchgeführt, um sich einen Überblick über am Markt

bereits erfolgreich etablierte Managementkonzepte zu verschaffen. Auf dieser

Grundlage haben der Aufsichtsrat der Kreiskliniken Reutlingen GmbH und der

Kreistag des Landkreises Reutlingen beschlossen, für einen Zeitraum von

zunächst drei Jahren das Managements der Kreiskliniken an ein Unternehmen zu

vergeben, welches über große Erfahrung im Management kommunaler

Klinikeinrichtungen verfügt. Die Kreiskliniken Reutlingen mit ihren

Klinikstandorten in Reutlingen, Münsingen und Bad Urach versorgen mit rund

2.000 Mitarbeitern in 775 Betten jährlich etwa 36.000 stationäre und 80.000

ambulante Patienten.

An dem europaweiten Ausschreibungsverfahren zur Vergabe des Klinikmanagements

haben sich auch die RKH Kliniken mit Sitz in Ludwigsburg beworben, zu deren

Klinikverbund die RKH Enzkreis-Kliniken, die RKH Kliniken des Landkreises

Karlsruhe, die RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim und die RKH Orthopädische

Klinik Markgröningen gehören. Im Bewerbungs- und Entscheidungsverfahren haben

die RKH Kliniken die ersten Hürden erfolgreich genommen. Die RKH Kliniken

konnten sich gegenüber mehreren Mitbewerbern durchsetzen und erhielten das

Votum des Aufsichtsrats der Reutlinger Kreiskliniken und des

Verwaltungsausschusses des Reutlinger Landkreises. Nun müssen noch die Gremien

der RKH Kliniken und der Kreistag des Landkreises Reutlingen zustimmen. Der

Managementvertrag gewährleistet der Kreiskliniken Reutlingen GmbH die

unternehmerische und gesellschaftsrechtliche Selbständigkeit.

Falls der Kreistag in Reutlingen bei seiner Sitzung am 16. März den RKH

Kliniken den Zuschlag für den ab 1. Mai 2020 in Kraft tretenden

Managementvertrag erteilt, hat dies auch Auswirkungen auf die Regionaldirektion

der RKH Enzkreis-Kliniken. Denn Dominik Nusser, Regionaldirektor der RKH

Enzkreis-Kliniken, wird dann neuer Geschäftsführer der Kreiskliniken Reutlingen

GmbH. Die Medizinische Geschäftsführung und den Vorsitz der Geschäftsführung

wird Professor Dr. Jörg Martin übernehmen, der weiterhin alleiniger

Geschäftsführer der RKH Kliniken bleibt.

Quelle: Pressemitteilung, 11.03.2020