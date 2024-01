Sana Klinikum Offenbach mit weiterem Geschäftsführer

Neuer Co-Geschäftsführer am Sana Klinikum Offenbach (Pressemeldung).

Eberlein verantwortlich für Personal- und Sozialangelegenheiten. Geschäftsführer Philipp Schlerkmann mit zusätzlichen Aufgaben. Der Jurist und Arbeitsrechtler Martin Eberlein ist seit dieser Woche neben Philipp Schlerkmann zweiter Geschäftsführer am Sana Klinikum Offenbach. Er verantwortet die Personal- und Sozialangelegenheit sowie die Unternehmenskommunikation. Zugleich wird er die Funktion des Arbeitsdirektors innehaben. Eberlein ist seit 2016 als Regionalpersonalleiter am Sana Klinikum Offenbach tätig.

„Mit Martin Eberlein haben wir einen sehr fachkundigen Kollegen für die Funktion des Geschäftsführers gefunden, der zudem bestens im Haus, in der Sana und in der Region vernetzt ist“, so Sana-Vorstandsvorsitzender Thomas Lemke, der zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender des Sana Klinikums Offenbach ist. „Das Thema Personal gewinnt in der gesamten Branche zunehmend an Bedeutung und dem tragen wir Rechnung, indem wir es durch die neue Funktion stärken.“

Philipp Schlerkmann, der seit Mitte 2022 Geschäftsführer des Sana Klinikum Offenbach ist, hat seit Ende vergangenen Jahres zusätzliche Aufgaben übernommen. Dazu zählt, dass er die Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung in der Region voranbringen will. Geografisch zählt dazu neben dem Rhein-/Main-Gebiet der Raum Stuttgart und der Landkreis Biberach.

Über das Sana Klinikum Offenbach

Das Sana Klinikum Offenbach ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt und zählt zu den größten Klinikeinrichtungen der Rhein-Main-Region. Als Krankenhaus der Maximalversorgung mit über 900 Planbetten verfügt das Klinikum über 24 Fachkliniken, 3 Institute und zertifizierte Fachzentren sowie die größte Notaufnahme Hessens. Etwa 2.600 Beschäftigte sorgen dafür, dass jährlich rund 39.000 stationäre und 74.000 ambulante Patienten mit den neuesten medizinischen Diagnose- und Therapiemethoden optimal versorgt werden. Unsere Beschäftigten erbringen ausgezeichnete Spitzenleistungen, arbeiten in effektiven und patientenorientierten Prozessen und mit modernster Medizintechnik.



Über die Sana Kliniken AG

Die Sana Kliniken AG ist führender integrierter Gesundheitsdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Gesundheitsversorgung erstreckt sich von Präventionsangeboten über die ambulante und stationäre Versorgung bis hin zu Nachsorge, Rehabilitation und Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln. Neben B2B-Services in Einkauf und Logistik bietet Sana Beratung, Implementierung und Instandhaltung in den Bereichen Medizintechnik und Medizinprodukte sowie Managementleistungen für externe Kliniken an. 2022 erwirtschafteten die rund 34.500 Beschäftigten einen Umsatz von drei Milliarden Euro. Zur Sana Kliniken AG zählen mehr als 120 Gesundheitseinrichtungen, darunter Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und 44 Krankenhäuser, in denen jährlich rund zwei Millionen Patientinnen und Patienten behandelt werden, sowie mehr als 50 Sanitätshäuser. Eigentümer der 1976 gegründeten Sana Kliniken AG sind 24 private Krankenversicherungen. Sitz der Unternehmenszentrale ist Ismaning bei München.

Quelle: Pressemeldung, 16.01.2024