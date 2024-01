Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer begrüßt neuen Verwaltungsdirektor

Neuer Verwaltungsdirektor im Sankt Vincentius Krankenhaus (Medienmeldung).

Das Sankt Vincentius Krankenhaus freut sich, Phillip Nowak als neuen Verwaltungsdirektor begrüßen zu dürfen. Der gebürtige Bonner, der seine Kindheit in Kaiserslautern verbrachte, bringt eine vielseitige berufliche Erfahrung und eine beeindruckende Ausbildung mit, die ihn zu einer idealen Besetzung für diese Position machen.

Phillip Nowak absolvierte sein Abitur an einem kirchlich geprägten Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abitur entschied er sich für eine dreimonatige Ausbildung zum Rettungssanitäter, um dann seinen Zivildienst an der Rettungswache Wipperfürth leisten zu können. „In dieser Zeit musste ich mich nur noch entscheiden: Medizinische Ausbildung oder Management, doch ein Beruf im Gesundheitswesen stand fest“, so Nowak. Er studierte Gesundheitsökonomie an der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld und schloss anschließend sein Masterstudium an der Hochschule Osnabrück im Bereich Management im Gesundheitswesen ab.

Im Rahmen seines Nachwuchsführungskräfteprogrammes bei Asklepios, in dem er u.a. erfolgreich Digitalisierungsprozesse umsetzte und auch hausübergreifende Projekte leitete, kam Nowak im Jahr 2019 nach Kandel. Im Rahmen des Wechsels lernte er seine heutige Ehefrau aus Westheim kennen und entschied sich bewusst für die Familie und einen Verbleib am Standort Kandel. Als Folge wechselte er aus der Position des Krankenhausmanagers in die Finanzbuchhaltung und konnte so auch die operative Seite als Gesundheitsökonom kennenlernen und sich Fachkenntnisse in diesem wichtigen Bereich des Krankenhausmanagements aneignen.

Die Stellenausschreibung im letzten Jahr sei für Nowak ein „echter Glücksfall“. "Ich hatte vom ersten Moment an das Gefühl, hierher zu gehören", betont Nowak. Das Sankt Vincentius Krankenhaus habe ihn herzlich aufgenommen, und er schätzt die Offenheit und das Miteinander auf Augenhöhe. Die Nähe zu den Mitarbeitern sei hier sehr groß. Sein Fokus liegt nun auf der Umsetzung der aktuellen Digitalisierungsprojekte sowie der Begleitung der Bauprojekte, darunter die Sanierung der Zentralen Notaufnahme sowie der Ausbau des vierten Stockwerks im neuen Bettenhaus für eine weitere Bettenstation. Der 37-jährige versteht sich dabei „als erster Ansprechpartner für die Mitarbeiter aller Berufsgruppen“ und bekräftigt "ich bin gekommen, um zu bleiben."

Hintergrund

Träger des Sankt Vincentius Krankenhauses Speyer und des Krankenhauses Zum Guten Hirten Ludwigshafen ist die Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern. Mit 1.100 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von 100 Mio. € ist die Stiftung ein „Mittelständler“ in der Krankenhauslandschaft. Entgegen dem allgemeinen Trend in Bund und Land sieht der aktuelle Landeskrankenhausplan für das Sankt Vincentius Krankenhaus auf Grund der stetig gewachsenen Patientennachfrage eine Bettenausweitung auf 256 Betten vor, die mit Bau und Eröffnung des neuen Bettenhauses auch baulich umgesetzt wird.

Quelle: Medienmeldung, 17.01.2024