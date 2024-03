Schön Klinik Neustadt mit neuem Klinikleiter (Pressenachricht).

Die vergangenen 14 Jahre war Dr. Schmolling als Regionalgeschäftsführer und Geschäftsführer bei Asklepios tätig. In dieser Funktion verantwortete der heute 60-Jährige verschiedene Kliniken der Region Nord, darunter Bad Oldesloe, Sylt sowie die die Hamburger Standorte

St. Georg und Altona. Frühere beruflicheStationen führten den promovierten Dipl.-Kaufmann als Geschäftsführer an die Segeberger Kliniken, an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sowie an

die ENDO-Klinik in Hamburg.

„Ich freue mich, mit Herrn Dr. Schmolling eine exzellente Führungskraft

gewonnen zu haben“, sagt André Trumpp, Klinikgeschäftsführer der Schön Kliniken

Neustadt, Hamburg Eilbek und Bad Bramstedt. „Er genießt zudem in der Branche

eine ausgezeichnete Reputation. Die Schön Klinik Neustadt hat einen hohen

Stellenwert in unserer Klinikgruppe und für die Versorgung der Patientinnen und

Patienten in Norddeutschland. Herr Dr. Schmolling ist somit genau der Richtige,

um die weitere Entwicklung dieses Krankenhauses voranzutreiben.“

„Ich kenne und verfolge die Aktivitäten der Schön Klinik Gruppe schon lange“,

sagt Schmolling. „Die Schön Kliniken haben in der Krankenhausszene eine

exzellente Reputation mit einem klaren Fokus auf medizinische Schwerpunkte, was

große Synergien auf Leistungsebene ermöglicht. Ich freue mich sehr darauf,

gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Neustadt die Position

der Schön Klinik als regionalen Schwerpunktversorger in Ostholstein weiter

auszubauen und ihr überregionales Leistungsangebot zu stärken“, so Schmolling.

In der Schön Klinik Neustadt übernimmt er Verantwortung für rund 1.200

Mitarbeitende und zehn Fachzentren. Das Krankenhaus ist Akutversorger und

spezialisiert auf Orthopädie und Unfall-Chirurgie, Innere Medizin und

Kardiologie sowie Neurologie, Radiologie, Anästhesie und Intensivmedizin. Eine

große orthopädische Rehabilitationsklinik ergänzt das Versorgungsangebot für

die Menschen der Region und weit darüber hinaus. Im Jahr werden rund 20.000

Patienten in der Klinik behandelt.



Über die Schön Klinik Neustadt

Die aus den Wurzeln des Kreiskrankenhauses 1994 entstandene Schön Klinik

Neustadt sichert die Grund-, Regel- und Notfallversorgung der Region

Ostholstein. Die Klinik ist spezialisiert auf Orthopädie und Unfall-Chirurgie

mit Fachzentrum für Hand-, Brust- und Plastische Chirurgie,

Wirbelsäulen-Chirurgie und Skoliose-Zentrum, Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und

Thorax-Chirurgie, Innere Medizin mit Kardiologie / Gastroenterologie /

Pneumologie, Neurologie und Klinische Neurophysiologie mit zertifiziertem

Parkinsonzentrum, Diagnostische und Interventionelle Radiologie sowie

Neuroradiologie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie Orthopädische

Rehabilitation. Versorgt werden jährlich rund 70.000 Patientinnen und Patienten

aus ganz Deutschland und dem inner- und außereuropäischen Ausland. Seit 2003

ist die Klinik Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu Lübeck. Die

Schön Klinik Neustadt verfügt über rund 560 Akut- und Rehabilitationsbetten und

bietet rund 1.100 Menschen am Standort Neustadt einen Arbeitsplatz. Seit 2017

ist die interdisziplinäre und berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit im

Rahmen eines zertizierten Alterstraumazentrums etabliert.

www.schoen-klinik.de/neustadt

Über die SCHÖN KLINIK

Die Schön Klinik Gruppe ist mit rund 11.300 Mitarbeitenden die größte

familiengeführte Klinikgruppe Deutschlands. An derzeit 16 Kliniken sowie 30

ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen in Deutschland bzw. Großbritannien

werden jährlich rund 300.000 gesetzlich und privat versicherte Patientinnen und

Patienten behandelt. Zur Gruppe gehört ebenfalls die führende telemedizinische

Online-Klinik MindDoc. Seit der Gründung durch die Familie Schön im Jahr 1985

setzt das Unternehmen auf Qualität und Exzellenz durch Spezialisierung auf die

Bereiche Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie, Chirurgie, Innere Medizin und

Rehabilitation.

Quelle: Pressenachricht, 01.03.2022