St. Marien-Hospital Düren gGmbH mit neuer Geschäftsführerin

Neue Geschäftsführerin der St. Marien-Hospital Düren gGmbH (Pressenachricht).

Mit bewährten und neuen Konzepten möchte die 42-jährige Diplom-Gesundheitsökonomin und bekennende Rheinländerin die nachweislich exzellente Patientenversorgung des St. Marien-Hospitals fortführen und ausbauen. Frau Annika Butzen ist die neue Geschäftsführerin der St. Marien-Hospital gGmbH. Sie wechselt nach beruflichen Stationen in leitender Funktion im Helios- und Sana-Konzern jetzt von der St. Lukas Klinik in Solingen in das Dürener St. Marien-Hospital. Dr. Theodor-Michael Lucas (Sprecher der Geschäftsführung der Josefs-Gesellschaft) und Stephan Prinz (Geschäftsführer der Josefs-Gesellschaft): „Wir sind davon überzeugt, dass Frau Butzen mit ihren fachlichen Kompetenzen und menschlichen Qualitäten das St. Marien-Hospital erfolgreich weiterentwickeln wird und heißen sie herzlich willkommen.“

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen, die mich hier in Düren erwarten. Das St. Marien-Hospital hat eine lange Tradition in der medizinischen Versorgung und ich bin entschlossen, gemeinsam mit dem engagierten Team die hohe Qualität der Patientenversorgung weiter zu verbessern", kommentiert Butzen ihre Ernennung. „Dazu gehört auch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem St. Augustinus-Krankenhaus Düren im Verbund der Josefs-Gesellschaft“, so Butzen weiter.

„Mit Annika Butzen werden wir den Fortschritt im Birkesdorfer Krankenhaus weiter vorantreiben und die medizinisch-pflegerische Versorgung für ein großes Einzugsgebiet langfristig sichern können“, bekräftigt Dr. med. Bodo Müller, Ärztlicher Direktor im St. Marien-Hospital.

Neben dem medizinisch-pflegerisch Bereich sind der neuen Geschäftsführerin die Mitarbeiterzufriedenheit und eine effiziente Betriebsführung ebenfalls wichtig. „Im Team können wir Stärken weiter ausbauen und Neuerungen hervorbringen“, betont Butzen.

Sie tritt die Nachfolge von Ulrike Hoberg an, die Ende Dezember 2023 das St. Marien-Hospital verlassen hat. Die Geschäftsführung der Josefs-Gesellschaft bedankt sich bei Ulrike Hoberg für ihr erfolgreiches Engagement für das St. Marien-Hospital in den vergangenen sechs Jahren und wünscht ihr für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.

Quelle: Pressenachricht, 08.01.2024