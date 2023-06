St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn vor personeller Neuausrichtung

Hauptgeschäftsführer verlässt das St. Vincenz-Krankenhaus in Paderborn (Pressenachricht).

Im beiderseitigen Einvernehmen haben sich die St. Vincenz-Krankenhaus GmbH und ihr langjähriger Hauptgeschäftsführer Dr. Josef Düllings, 64, auf eine Beendigung der Zusammenarbeit zum Ende des Monats verständigt. Zum einen muss die St. Vincenz Krankenhaus GmbH wie viele deutsche Krankenhäuser kurzfristig

einen umfassenden Restrukturierungsprozess durchlaufen, zum anderen benötigt Dr. Josef Düllings den nötigen zeitlichen Freiraum, um sich ganz seinen

Aufgaben als Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. widmen zu können.

Derzeit steht Deutschland vor einer grundlegenden Neuausrichtung der

Krankenhauslandschaft. Hierzu soll noch in diesem Sommer ein entsprechendes

Eckpunktepapier durch das Bundesministerium der Gesundheit vorgelegt werden. In

diesem Zusammenhang war der bisherige Hauptgeschäftsführer Dr. Düllings

zugleich in seiner Eigenschaft als Präsident des Verbandes der

Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. in hohem Maße gefordert.

Da eine längerfristige Ausweitung seines bereits seit rund 20 Jahren

andauernden Engagements in Paderborn altersbedingt ohnehin nicht mehr in

Betracht gekommen wäre, kann er sich in Zukunft auf die anstehenden intensiven

Gespräche mit Politik und Kostenträgern konzentrieren, während in Paderborn der

Weg für eine personelle Neuausrichtung frei wird.

„Die schwierigen letzten Jahre haben erheblich an Substanz gekostet und machen

einen weitreichenden Sanierungskurs unausweichlich“, erläutert Martin Blasig

als Aufsichtsratsvorsitzender. Gegenwärtig wird bereits durch eine externe

Unternehmensberatung ein umfangreiches Sanierungskonzept erarbeitet. Dessen

Vorbereitung und Umsetzung wird alle vorhandenen Ressourcen in einem hohen

zeitlichen Umfang binden, um den langfristigen und stabilen Bestand unserer

Häuser in Paderborn und Umgebung zu sichern. „Dabei bleibt es unsere besondere

Verpflichtung, als Gesundheitseinrichtung in der Trägerschaft der

Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul zu

Paderborn unsere Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch seelsorgerisch

bestmöglich zu versorgen“, so Blasig.

„Wir als neu berufener Aufsichtsrat werden uns gemeinsam mit der Trägerin aktiv

in die Gestaltung dieses Prozesses einbringen“, verspricht der Vorsitzende des

Aufsichtsrates. Die verbleibende Geschäftsführung um Schwester Bernadette M.

Putz und Jürgen Thau soll kurzfristig noch verstärkt werden, um die

vielfältigen Herausforderungen der kommenden Monate zu meistern.

Über die St. Vincenz-Krankenhaus GmbH und die Barmherzigen Schwestern:

Die im Jahr 1841 gegründeten Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vincenz von

Paul zu Paderborn bieten seit über 180 Jahren stationäre Krankenhausbetreuung

in Paderborn und Umgebung an. Zunächst im Landeshospital, seit 1901 im St.

Vincenz-Krankenhaus am Busdorf und seit 1907 als Betreiberin der drittältesten

staatlich anerkannten Schule für Krankenpflege in Deutschland. Zudem übernahm

die Genossenschaft im Jahr 1983 auch die Trägerschaft der vormaligen

Landesfrauenklinik, der heutigen Frauen- und Kinderklinik St. Louise und seit

2002 sukzessive auch des St. Josefs-Krankenhauses in Salzkotten. Aktuell

verfügen die St. Vincenz-Kliniken über insgesamt 790 Planbetten, betreuen über

40.000 Patientinnen und Patienten im Jahr und unterhalten 18 Fachabteilungen in

nahezu allen wesentlichen Segmenten des Krankenhauswesens. In der „St. Louise“

erblicken pro Jahr mehrere tausend Kinder das Licht der Welt. Das Haus zählt

damit zu den geburtenstärksten Häusern in NRW und im Bund. Die

Unternehmensphilosophie der Kliniken richtet sich insbesondere am Charisma und

Wirken des hl. Vincenz von Paul aus. Dieser war der größte Sozialreformer des

17. Jahrhunderts und gilt als der Erfinder der modernen Charitas, die im

Wesentlichen der barmherzigen Nächstenliebe mit Nachhaltigkeit und dem Prinzip

der Subsidiarität verbunden ist.

Quelle: Pressenachricht, 19.06.2023