Staatssekretär übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat der Salus Altmark Holding gGmbH (Pressemitteilung).

Magdeburg. Die Salus Altmark Holding gGmbH (SAH) hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. In die Position gewählt wurde am Donnerstag (27. Januar 2022) Wolfgang Beck, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt. Der 57jährige

Diplom-Verwaltungswissenschaftler tritt die Nachfolge von Staatssekretärin a.D. Beate Bröcker an, die zum Jahresende 2021 planmäßig in den Ruhestand gegangen

ist. Wolfgang Beck war seit Gründung der Salus Altmark Holding im Jahr 2018

bereits als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender tätig. In diese

Position wurde im Zuge des aktuellen Führungswechsels Corinna Uthoff,

Abteilungsleiterin im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt,

gewählt.

Wolfgang Beck verknüpft die weitere Profilierung der Salus Altmark Holding mit

dem Ziel und der Erwartung, dass die großen Herausforderungen von Gegenwart und

Zukunft gemeistert werden: „Neben der Bewältigung der COVID-19-Pandemie und

deren Auswirkungen ist dabei die Weiterentwicklung von Strategien wesentlich,

die eine bedarfsgerechte Gesundheits- und Sozialversorgung der Bevölkerung

nachhaltig mit Qualität und Wirtschaftlichkeit vereinbaren“, verweist Wolfgang

Beck u.a. auf SAH-Vorhaben im ländlichen Raum, so zum Beispiel bei der

zukunftsfähigen Ausrichtung der Altmark-Klinikum gGmbH.

Kurz informiert

Die Salus Altmark Holding gGmbH (SAH) ist eine gemeinnützige Trägergesellschaft

der öffentlichen Gesundheits- und Sozialwirtschaft, die am 1. Januar 2018 an

den Start gegangen ist. Daran beteiligt sind das Land Sachsen-Anhalt mit 81,8

Prozent und der Altmarkkreis Salzwedel mit 18,2 Prozent.Der multiprofessionell

aufgestellte Verbund hat insgesamt rund 3.760 Beschäftigte. An 15 Standorten

in Sachsen-Anhalt wird mit medizinisch-therapeutischen, pflegerischen,

pädagogischen, arbeitsfördernd-integrativen und weiteren Angeboten ein

vielfältiges Leistungsspektrum abgesichert. In den

psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachkliniken, den somatischen

Krankenhäusern sowie den Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit

Behinderung, der Altenpflege, des Maßregelvollzugs und Jugendhilfe stehen über

2.025 Betten bzw. Plätze zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Spektrum durch

ambulante fachärztliche und soziale Angebote sowie Ausbildungs- und

Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung im Handwerks- und

Dienstleistungsbereich.

Die Salus Altmark Holding gehört zu den Top Ten der größten Unternehmen in

Sachsen-Anhalt, liegt laut Nord/LB-Erhebung auf Platz 7. Der Trägerverbund

konnte sich auch im aktuellen Ranking „Deutschlands beste Arbeitgeber 2022“

platzieren, das auf einer Studie der Zeitschrift stern und des

Meinungsforschungsinstitutes Statista basiert (veröffentlicht am 20. Januar

2022 im stern).

Gremien der Salus Altmark Holding gGmbH

Höchstes Organ der Salus Altmark Holding gGmbH ist die

Gesellschafterversammlung, der unter anderem die Beschlussfassungen über die

Jahresabschlüsse, über die Bestellung des Abschlussprüfers sowie über

Änderungen im Gesellschaftervertrag obliegen. Die Wahrnehmung der

Gesellschafterrechte des Landes erfolgt durch das Ministerium der Finanzen,

vertreten durch Karin Franz (Vorsitzende der Gesellschafterversammlung) und

den Altmarkkreises Salzwedel, vertreten durch Landrat Michael Ziche.

Der Aufsichtsrat der Salus gGmbH hat zehn Mitglieder. Drei werden durch das

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes

Sachsen-Anhalt in diese Funktion berufen, ein Mitglied durch das Ministerium

der Finanzen, ein Mitglied durch den Altmarkkreis Salzwedel sowie ein Mitglied

durch die Gewerkschaft verdi. Drei weitere Sitze sind durch

Arbeitnehmervertreter*innen besetzt, die von der Belegschaft gewählt werden.

Außerdem verstärkt ein externer Sachverständiger das Gremium. Über den Vorsitz

im Aufsichtsrat und die Stellvertreter-Position entscheiden auf Vorschlag des

Landes Sachsen-Anhalt die Aufsichtsratsmitglieder per Wahl.



Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/cX7' title='Staatssekretär übernimmt

Vorsitz im Aufsichtsrat der Salus Altmark Holding gGmbH'>Pressemitteilung,

27.01.2022