UKSH-Vorstandsvorsitzender erneut berufen

Vertragsverlängerung für Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (Pressenachricht).

Kiel. Die Gewährträgerversammlung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) hat den Vertrag von Prof. Dr. Dr. h. c. Jens Scholz bis zum 30. Juni 2027 verlängert und ihn für diesen Zeitraum als Vorstandsmitglied wiederbestellt. Der Vorstand des UKSH besteht aus fünf Mitgliedern. Das

Vorstandsmitglied für Krankenversorgung ist zugleich Vorsitzender oder

Vorsitzende. Dieses Vorstandsmitglied führt auch die Bezeichnung "Chief

Executive Officer" (CEO).

"Das UKSH leistet als Maximalversorger Unglaubliches für unser Land und es ist

uns als Landesregierung wichtig, dass es gut aufgestellt ist. Ich bedanke mich

bei Prof. Scholz für die Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und bin

überzeugt, dass mit der Entscheidung für die Vertragsverlängerung die richtige

Wahl für die kommenden Herausforderungen getroffen wurde", erklärte

Finanzministerin Monika Heinold.

"Für das Vertrauen bedanke ich mich bei der Landesregierung und freue mich, den

Erfolgskurs der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKSH weiter zu begleiten",

sagte Prof. Dr. Dr. h. c. Jens Scholz: "Es gilt, für die Patientinnen und

Patienten in Schleswig-Holstein die besten Lösungen trotz der Herausforderungen

der Gesundheitspolitik in Zeiten von Corona-, Ukraine- sowie Preis- und

Energiekrise zu finden."

Prof. Dr. Dr. h. c. Jens Scholz, MBA, ist seit 2009 Vorstandsvorsitzender/CEO

des UKSH mit Standorten in Kiel und Lübeck und seit 2021 erster Vorsitzender

des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands (VUD). Er ist seit 2006

Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Prof. Dr. Dr. h.

c. Scholz war zuvor Ordinarius für Anästhesiologie und Intensivmedizin der CAU

zu Kiel. Am 28. Juni 2022 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität

Belgrad, Serbien. Prof. Dr. Dr. h. c. Scholz ist Executive MBA der Universität

St.Gallen/Schweiz.

