Uniklinik Essen: Aufsichtsrat bestätigt Vorsitzende (Mediennachricht).

Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Vorstandsmitglied der RAG-Stiftung, bleibt bis zum 28. Februar 2027 Vorsitzende des Aufsichtsrates des Universitätsklinikums Essen. Dies ergab die Abstimmung unter den insgesamt 11 stimmberechtigten Aufsichtsratsmitgliedern, die heute abgeschlossen wurde.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen im

Aufsichtsrat und freue mich auf die vor mir liegende Aufgabe. Die Sicherung

einer leistungs- und funktionsfähigen Gesundheitsversorgung wird zusehends zu

einem gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Gerne nehme ich die Herausforderung an,

die Universitätsklinik Essen, den wichtigsten Gesundheitsdienstleiter in der

Metropolregion Ruhr und eine der führenden Einrichtungen in Deutschland,

weiterhin konstruktiv zu begleiten“, so Frau Bergerhoff-Wodopia. „Als

Vorsitzende des Aufsichtsrates werde ich mich gemeinsam mit allen

Aufsichtsratsmitgliedern auch weiterhin mit ganzer Kraft dafür einsetzen, die

Universitätsmedizin Essen als Maximalversorger im Sinne der Patientinnen und

Patienten weiterzuentwickeln und gleichzeitig den Beschäftigten attraktive

Arbeitsplätze anzubieten.“

„Wir freuen uns als Vorstand und im Namen der Beschäftigten über die

Bestätigung von Frau Bergerhoff-Wodopia als Vorsitzende des Aufsichtsrates und

damit auf vier weitere Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit“, sagte Prof.

Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der

Universitätsmedizin Essen. „Ich bin davon überzeugt, dass uns Frau

Bergerhoff-Wodopia sowie das gesamte Gremium weiterhin tatkräftig dabei

unterstützen werden, insbesondere die bereits eingeleiteten

Transformationsprozesse zum Smart Hospital und zum Green Hospital als Schlüssel

zu einer zukunftsfesten, qualitätsorientierten Gesundheitsversorgung weiter

voranzutreiben.“



Über die Essener Universitätsmedizin

Die Essener Universitätsmedizin umfasst das Universitätsklinikum Essen sowie 15

Tochterunternehmen, darunter die Ruhrlandklinik, das St. Josef Krankenhaus

Werden, die Herzchirurgie Huttrop und das Westdeutsche Protonentherapiezentrum

Essen. Die Essener Universitätsmedizin ist mit etwa 1.700 Betten und rund

11.000 Mitarbeitenden das führende Gesundheits-Kompetenzzentrum des Ruhrgebiets

und seit 2015 auf dem Weg zum Smart Hospital. Mit dem Westdeutschen

Tumorzentrum, einem der größten Tumorzentren Deutschlands, dem Westdeutschen

Zentrum für Organtransplantation, einem international führenden Zentrum für

Transplantation, in dem unsere Spezialisten mit Leber, Niere,

Bauchspeicheldrüse, Herz und Lunge alle lebenswichtigen Organe verpflanzen,

sowie dem Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum, einem überregionalen Zentrum

der kardiovaskulären Maximalversorgung, hat die Universitätsmedizin Essen eine

weit über die Region reichende Bedeutung für die Versorgung von Patientinnen

und Patienten. Wesentliche Grundlage für die klinische Leistungsfähigkeit ist

die Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen mit

ihrer Schwerpunktsetzung in Onkologie, Transplantation, Herz-Gefäß-Medizin,

Immunologie/Infektiologie und Translationale Neuro- und

Verhaltenswissenschaften.

Quelle: Mediennachricht, 13.02.2023