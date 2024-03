Uniklinik Leipzig mit neuem Aufsichtsratsvorsitzendem

Vorstand der Uniklinik Bonn wird Vorsitzender des Aufsichtsrats der Uniklinik Leipzig (Pressenachricht).

Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Wolfgang Holzgreve, MBA wurde zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates am Universitätsklinikum Leipzig bestellt. Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende am Universitätsklinikum Bonn übernimmt seine neue Aufgabe zum 1. Juli 2022. Er folgt auf Prof. Dr. Guido Adler, dessen

Amtszeit planmäßig endet. Der designierte Aufsichtsratsvorsitzende des UKL Prof. Wolfgang Holzgreve leitet seit 2012 das Universitätsklinikum Bonn, nachdem er zuvor bereits als

Ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstands am Universitätsklinikum

Freiburg tätig war.

Weitere Stationen der beruflichen Laufbahn des Gynäkologen waren das

Universitätsklinikum Münster, das Universitätsspital Basel sowie die University

of California, Berkeley und San Francisco, USA.

Holzgreve gehört seit 2018 dem Aufsichtsrat des UKL an und wurde nun auf

Vorschlag der Findungskommission vom Sächsischen Staatsminister für

Wissenschaft, Kultur und Tourismus Sebastian Gemkow zum 1. Juli 2022 für drei

Jahre zum Vorsitzenden des Gremiums bestellt.

Sein Vorgänger Prof. Guido Adler war seit 2008 Mitglied im UKL-Aufsichtsrat und

stand diesem seit 2019 vor.



"Mit Prof. Holzgreve gewinnt der Aufsichtsrat einen international erfahrenen

und hoch angesehenen Mediziner und Klinikmanager, der die Strukturen eines

Universitätsklinikums aus mehreren Stationen seines wissenschaftlichen Wirkens

bestens kennt", so Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow. "Ich bin sicher,

dass von ihm in Zukunft wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des

Leipziger Universitätsklinikums ausgehen werden und ich freue mich auf die

Zusammenarbeit mit ihm. Gleichzeitig danke ich auch Prof. Adler für die

vertrauensvolle und zielorientierte Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren,

die ich stets als Bereicherung empfand."

Quelle: Pressenachricht, 25.05.2022