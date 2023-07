Universitätsklinikum Jena mit neuem Medizinischen Vorstand (Pressemitteilung).

Prof. Dr. Otto Witte wird neuer Medizinischer Vorstand am Universitätsklinikum Jena (UKJ). Der Direktor der Klinik für Neurologie am UKJ übernimmt das Amt zum 1. Januar 2021. Darauf haben

sich Verwaltungsrat und Fakultätsrat am gestrigen

Dienstag verständigt. Die Wahl des neuen Vorstands erfolgte für sechs Jahre,

d.h. bis zum 31.12.2026. Die Neubesetzung wurde notwendig, da der derzeit

amtierende Medizinische Vorstand Prof. Dr. Jens Maschmann zum 1. Januar 2021

als Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender ans heimatnähere Uniklinikum

Würzburg wechselt.

„Mit Prof. Dr. Otto Witte konnten wir eine Führungspersönlichkeit gewinnen, die

langjährige klinische Erfahrung, hohe wissenschaftliche Reputation, Expertise

für eine erfolgreiche und nachhaltige Lehre sowie breit gefächerte

Management-Kompetenz in der Universitätsmedizin vereint. Mit ihm wird das UKJ

seine positive Entwicklung fortsetzen können“, erklärt der Vorsitzende des

UKJ-Verwaltungsrates und Staatssekretär im TMWWDG, Carsten Feller. Er sei

zuversichtlich, dass die noch laufenden Vertragsverhandlungen zügig

abgeschlossen werden können.

„Das Universitätsklinikum Jena zählt zu den innovationsstärksten Kliniken in

Deutschland. Dies gilt für die exzellente Patientenversorgung genauso wie für

die Forschung und die Ausbildung künftiger Mediziner. In Thüringen hat sich das

UKJ als medizinische und wissenschaftliche Leitinstitution einen herausragenden

Ruf erarbeitet. Gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des UKJ

will ich daher in den kommenden Jahren diese Entwicklung voranbringen und

gemessen an den wachsen Herausforderungen im Gesundheitswesen neue Akzente

setzen“, so Prof. Dr. Otto Witte.

Dr. Brunhilde Seidel-Kwem, Kaufmännischer Vorstand des UKJ und Sprecherin des

Klinikumsvorstandes freut sich auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam werde man den

umfassenden Entwicklungsprozess am Thüringer Universitätsklinikum fortsetzen.

Feller bedankte sich zugleich bei Prof. Dr. Jens Maschmann für die in den

vergangenen Jahren geleistete erfolgreiche Arbeit. „Professor Maschmann hat

wesentlich dazu beigetragen, dass das UKJ seinen hervorragenden Ruf als

Klinikum der Maximalversorgung weiter ausbauen konnte“ – was sich nicht zuletzt

in sehr guten Platzierungen unter den TOP-11-Universitätskliniken des

FOCUS-Rankings Gesundheit widerspiegele.Gerade in der Corona-Pandemie habe sich

Maschmann zudem als umsichtiger, erfolgreicher Krisenmanager ausgezeichnet.

Zur Person

Prof. Dr. Otto Witte wurde in Niedersachsen geboren, studierte Medizin in

Münster und London und absolvierte zudem ein Zusatzstudium der Philosophie,

Psychologie und Soziologie in Münster sowie ein Fernstudium in Mathematik an

der Uni Hagen. Nach der Approbation als Arzt 1982 und Promotion 1983 "summa cum

laude" arbeitete er wissenschaftlich und in der Krankenversorgung an den

Unikliniken in Münster und Düsseldorf bis er vor 19 Jahren, im Jahre 2001, als

Klinikdirektor der Klinik für Neurologie ans Universitätsklinikum Jena

wechselte.

Quelle: Pressemitteilung, 14.10.2020