Verstärkung in der Klinikleitung der Asklepios Klinik Weißenfels (Asklepios).

Zum 1. November startet Stephan Mohr als neuer Klinikmanager für die Asklepios Klinik Weißenfels. Er wird die Geschäftsführung, Frau Hannah Gilles, bei der Leitung der Klinik unterstützen. Geschäftsführerin Hannah Gilles mit dem neuen Klinikmanager Stephan Mohr Ich freue mich sehr, dass Herr Mohr mich

operativ in der Geschäftsführung unserer Klinik in Weißenfels unterstützen wird“, sagt Hannah Gilles, „er bringt viele Jahre Erfahrung im Management von Krankenhäusern mit und ist ein echter

Teamplayer, der unsere Führungsebene sehr gut ergänzen wird.“

Herr Mohr hat das Studium der Betriebswirtschaftslehre im Bereich

Gesundheitsökonomik und Management im Gesundheitswesen absolviert und

unterstützte zuletzt den Klinikreferenten am Klinikum-Main-Spessart in Lohr am

Main. Zudem hat er zweieinhalb Jahre als Assistent der Geschäftsführung am St.

Lukas Klinikum Solingen Erfahrung sammeln dürfen. „Ich freue mich sehr auf die

berufliche Aufgabe in der Asklepios Klinik Weißenfels und das Kennenlernen

eines solchen großen Gesundheitsunternehmen.“ Herr Mohr arbeitete in den

letzten Jahren als Assistent der Geschäftsführung vorwiegend in den Bereichen

Finanz- und Medizinmanagement, Bau und Technik sowie Einkauf und Logistik und

konnte dadurch vielseitige Erfahrungen im Bereich Krankenhausmanagement

sammeln.

Quelle: Asklepios, 01.11.2021