Verwaltungsratsvorsitzender der Johannes-Diakonie wechselt (Pressemitteilung).

Michael Jann folgt auf Stefan Werner als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Johannes-Diakonie. Mosbach. Die jüngste digitale Sitzung des Verwaltungsrats der Johannes-Diakonie

brachte Veränderungen mit sich: Nach Ablauf der jüngsten Wahlperiode als

Mitglied des Verwaltungsrats kandidierte Stefan Werner, Direktor im

Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche Württemberg, nicht mehr und gab

gleichzeitig den Vorsitz des Gremiums aufgrund zahlreicher weiterer beruflicher

und ehrenamtlicher Verpflichtungen ab. Der 57-jährige Jurist engagierte sich

insgesamt nahezu 25 Jahre ehrenamtlich im Verwaltungsrat der Körperschaft

Johannes-Diakonie, davon mehr als 18 Jahre als dessen Vorsitzender.

Als Nachfolger Werners und neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder des

Verwaltungsrats den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, Mosbachs

Oberbürgermeister Michael Jann. Jann gehört ebenfalls bereits seit über 13

Jahren dem Gremium an und hat die jüngste Entwicklung der Johannes-Diakonie

gemeinsam mit Stefan Werner und den übrigen Mitgliedern maßgeblich mitbestimmt

und gelenkt. „Wir als Vorstand sind Stefan Werner sehr dankbar, dass er dieses

anspruchsvolle Ehrenamt so lange innehatte und uns bei unserer Arbeit in stets

vertrauensvoller Weise unterstützt hat“, so Vorstandvorsitzender Martin Adel

auch im Namen seines Vorstandskollegen Jörg Huber zum Wechsel im

Verwaltungsrat. „Gleichzeitig freuen wir uns, dass durch die Wahl von Michael

Jann ein reibungsloser Übergang ermöglicht wird. Das ist insbesondere in diesen

herausfordernden Zeiten ein hohes Gut.“

Als neuer stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der

Johannes-Diakonie wurde Jochen Rapp gewählt, Leiter der Abteilung Bau, Kunst

und Umwelt im Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe. Ihr Amt abgegeben haben

mit Thomas Göttsching und Freiherr Marcus von Gemmingen-Hornberg zwei weitere

langjährige Mitglieder des Gremiums. „Auch ihnen sind wir sehr dankbar für die

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Adel abschließend.

Quelle: Pressemitteilung, 04.12.2020