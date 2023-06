ViDia Kliniken kündigen Umzüge chirurgischer und internistischer Fachkliniken an

Zusammenführung mehrerer Fachbereiche startet an den ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe (Vidia Kliniken).

Ab Mai startet in den ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe die Zusammenführung mehrerer Fachbereiche, die teilweise mit Umzügen an neue Standorte verbunden ist. Bei den involvierten Fachbereichen handelt es sich um die beiden Augenkliniken, die Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, die

internistischen Kliniken und voraussichtlich zum Jahresende die Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Für die Notfallversorgung internistischer und chirurgischer Notfälle ist

künftig rund um die Uhr die deutlich erweiterte und modernisierte Zentrale

Notaufnahme in der Südendstraße die erste Anlaufstelle, während die Zentrale

Notaufnahme in der Steinhäuserstraße auf die unfallchirurgische Versorgung

spezialisiert bleibt. In der Diakonissenstraße ist ab dem 30.05. keine Zentrale

Notaufnahme mehr verfügbar. Erstmals wird in der Südendstraße zudem eine neue

chirurgische Intermediate Care Station (IMC) eingeführt. Hier werden Patienten

versorgt, die keine Intensivversorgung, jedoch eine gesonderte Überwachung

benötigen.

[...]

Quelle: Vidia Kliniken, 25.05.2023