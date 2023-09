Vorstand der Universitätsmedizin Rostock wird erweitert (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern).

Die vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebenen Untersuchungen an der Universitätsmedizin Rostock (UMR) sind abgeschlossen. Zu diesem Ergebnis kommt das Gremium nach seiner Sitzung heute in Rostock. Als Folge hat der Aufsichtsrat entschieden, dass er mit

Prof. Dr. Christian Schmidt als Ärztlichem Vorstand an der UMR weiterarbeiten möchte.

Gleichzeitig ist der Aufsichtsrat der Meinung, dass es für die aktuelle

Situation an der UMR vorteilhaft ist, vorübergehend eine weitere unabhängige

Vorstandsposition einzurichten und dieser Position ausschließlich die Aufgaben

und Funktionen des Vorstandsvorsitzes zu übertragen. Hauptaufgabe ist es, das

übergreifende Zusammenwirken der Geschäftsbereiche in ihren Querschnitten zu

regeln, die Zusammenarbeit des Vorstands als Gremium zu organisieren und die

Gesamtentwicklung der Universitätsmedizin Rostock zu gewährleisten. Der

Aufsichtsrat ist froh, dass sich Prof. Dr. Gabriele Nöldge-Schomburg

bereiterklärt hat, den Vorstandsvorsitz kommissarisch zunächst für das Jahr

2019 zu übernehmen.

Professor Dr. med. Gabriele Nöldge-Schomburg war von 1999 bis 2017

C4-Professorin und Direktorin der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und

Intensivtherapie und ist bis heute als Stellvertretender Ärztlicher Vorstand ander Universitätsmedizin Rostock tätig. Neben einer ausgewiesenen Expertise als

Ärztin und Klinikleiterin auf dem Gebiet der Anästhesie besitzt sie langjährige

Erfahrung in der universitären Selbstverwaltung und in den Leitungsgremien von

Universitätsklinika. Prof. Dr. Nöldge-Schomburg war erste Dekanin an der

Medizinischen Fakultät der Universität Rostock und Mitglied des Senats der

Universität Rostock. Von 2004 bis 2011 war sie Mitglied im Kuratorium des

Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, seit 2011 ist sie als externe

Sachverständige in den Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Essen

bestellt.

„Ich freue mich über die Bereitschaft von Prof. Dr. Gabriele Nöldge-Schomburg,

den Vorstandsvorsitz an der UMR kommissarisch zu übernehmen. Der Aufsichtsrat

ist überzeugt, dass mit diesem Team die anstehenden Aufgaben und

Herausforderungen an der Universitätsmedizin Rostock bewältigt werden können“,

sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Staatssekretär Sebastian Schröder.

Quelle: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern, 14.12.2018