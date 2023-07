Vorstandsmitglied scheidet bei den Diakonissen Speyer aus

Die Position des Vorstandes Finanzen der Diakonissen Speyer werde öffentlich ausgeschrieben (Pressemeldung).

Nach 25-jähriger Tätigkeit bei den Diakonissen Speyer, seit 2013 als Vorstandsmitglied und zuvor 14 Jahre als Justiziar und Syndikus verantwortlich für die Personal- und Rechtsabteilung der Diakonissen Speyer, scheidet Karlheinz Burger mit Wirkung zum 30. April 2024 aus dem Vorstand der Diakonissen Speyer aus.

Als Vorstand ist Karlheinz Burger für die Krankenhäuser, das Hilfefeld Menschen mit Behinderung, die Service- Gesellschaft und die Hauptverwaltung, bestehend aus Finanz- und Rechnungswesen, Wirtschaftsabteilung, Personal und Recht sowie Bau und Technik, verantwortlich.

„Vom ersten Tag an waren die Aufgaben außerordentlich herausfordernd und intensiv. Ich bin stolz und freue mich, in einem solch innovativen Sozialunternehmen arbeiten zu können und mit meinem Einsatz auch einen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet zu haben“, bilanziert Burger seine bisherige berufliche Tätigkeit bei Diakonissen Speyer.

[...]

Die Position des Vorstandes Finanzen des vierköpfigen Leitungsgremiums der Diakonissen Speyer wird öffentlich ausgeschrieben. Das hat der Verwaltungsrat in seiner heutigen Sitzung (12. Juli 2023) im Mutterhaus der Diakonissen Speyer beschlossen. Darüber informierte der Verwaltungsratsvorsitzende direkt im Anschluss und betont, dass im Benehmen mit dem Vorstand über die Nachfolge entschieden werde. „Wir werden die Vorstandsnachfolge zeitnah regeln, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Wohlwissend, dass Karlheinz Burger viele wesentliche Veränderungsprozesse und Entwicklungen in unserem sozial-diakonischen Unternehmen gestaltet und verantwortet hat und als Persönlichkeit nicht ersetzbar ist, bin ich dennoch zuversichtlich, dass wir die Nachfolge im Sinne der Diakonissen Speyer regeln werden“, so Verwaltungsratsvorsitzender Sutter abschließend.

Quelle: Pressemeldung, 12.07.2023