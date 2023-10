Wechsel der Geschäftsführung in der Asklepios Klinik Schaufling (Pressemitteilung).

Die Geschäftsführung der Asklepios Klinik Schaufling GmbH wird weiterhin von Regionalgeschäftsführer Norbert Schneider (60) wahrgenommen, jetzt unterstützt von Klinikmanager Marcus Harig (28), der dafür Prokura erhält. Das Asklepios Gesundheitszentrum Aidenbach leitet Nina Strasser. Marcus Harig ist studierter Betriebswirt

und hat das Asklepios-Nachwuchsführungskräfteprogramm absolviert. Dabei war er an den

Standorten Triberg, ebenfalls bereits in Schaufling sowie in Bad Wildungen

erfolgreich tätig. Somit kennt er die Strukturen der Asklepios Klinik

Schaufling und bringt umfangreiche Reha-Expertise aus unterschiedlichen

Kliniken mit jeweils eigenen Schwerpunkten mit.

Quelle: Pressemitteilung, 04.09.2020