Wechsel in der GRN-Geschäftsführung und Klinikleitung

Personalkarussell in den Gesundheitszentren Rhein-Neckar (Pressenachricht).

Katharina Elbs rückt in die Geschäftsführung auf, Tobias Schneider wird Klinikleiter in Schwetzingen. Wandel in der GRN-Geschäftsführung: Katharina Elbs ist in die Geschäftsführung

aufgerückt und teilt sich dort ab sofort die Geschicke mit Noch-Geschäftsführer

Rüdiger Burger, der zum Jahresende den Ruhestand antritt. Elbs war bisher

Klinikleiterin der GRN-Klinik Schwetzingen. Diesen Posten übernimmt Tobias

Schneider, bisher stellvertretender Klinikleiter in Schwetzingen.

„Ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen“, sagt Elbs. „Die GRN

Gesundheitszentren sind ein Unternehmen, das als kommunaler Arbeitgeber für

3.500 Mitarbeitende und mit seinen wohnortnahen Gesundheitseinrichtungen für

die Bevölkerung im Rhein-Neckar-Kreis schon heute eine tragende

gesellschaftliche Rolle spielt“, so die neue Geschäftsführerin weiter. „Der

Grat zwischen Patienten-, Bewohner- und Mitarbeiterorientierung einerseits und

wirtschaftlichen Zwängen andererseits wird immer schmaler und fordert

umsichtiges und innovatives Handeln. Diesen Aufgaben möchte ich mich mit ganzer

Kraft widmen, um das wertvolle Unternehmen GRN auch für die Zukunft verlässlich

und sicher aufzustellen.“

Katharina Elbs ist seit 6 Jahren in Diensten der GRN und bei Mitarbeitenden

sehr geschätzt. Zunächst war sie zweieinhalb Jahre lang

Geschäftsbereichsleiterin Unternehmensentwicklung und -kommunikation, seit Juni

2018 war sie Klinikleiterin der GRN-Klinik Schwetzingen. „Toll, was sie alles

auf die Beine stellt“ und „Immer ein offenes Ohr für die Mitarbeitenden“ ist

aus Kreisen der GRN-Belegschaft häufig über sie zu hören.

Ihren jetzigen Posten als Klinikleitung der GRN-Klinik Schwetzingen übernimmt

ab sofort Tobias Schneider, der bisherige Mann in der zweiten Reihe. Schneider

war seit September stellvertretender Klinikleiter, zuvor arbeitete er als

Leiter Controlling an der Universitätsklinik Heidelberg. Schneider mag die

angenehme Atmosphäre in Schwetzingen und schwärmt vom „tollen Betriebsklima“ im

gesamten Team. „Schon heute ist die GRN-Klinik Schwetzingen mit ihren

Mitarbeitenden und ihrem Spektrum sehr gut aufgestellt, die zukünftigen

Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen und eine wichtige Aufgabe

in der klinischen Versorgung der Region zu erfüllen“, betont Schneider.

„Ich freue mich umso mehr darauf, meinen Teil hierbei beitragen zu dürfen.

Dabei stehen für mich neben einem gesunden Wachstum vor allem eine nachhaltige

Sichtweise und ein gutes Miteinander im Mittelpunkt.“

Angeschubst wurde das Personalkarussell vom bevorstehenden Ruhestand des

Noch-Geschäftsführers Rüdiger Burger. Burger war 30 Jahre in der Verantwortung

für die Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis, nämlich bereits 1991 beim

Rhein-Neckar-Kreis als Leiter Krankenhausamt für die Kliniken zuständig. Den

Posten als Geschäftsführer übernahm er mit der Gründung der GRN

Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH im Januar 2006.

Seine reguläre Amtszeit als Geschäftsführer endet zum 31. Dezember 2022. Bis

dahin steht die zweiköpfige Geschäftsführung Burger/Elbs unter dem Vorsitz von

Rüdiger Burger. Zum Jahreswechsel 2022/23 übernehmen Katharina Elbs und Judith

Masuch, letztere bisher Geschäftsbereichsleitung Personalmanagement, das Ruder.

Den Vorsitz hat dann Katharina Elbs. Beide sind Ende vergangenen Jahres vom

Aufsichtsrat als neue Geschäftsführerinnen bestellt worden.

Quelle: Pressenachricht, 27.07.2022