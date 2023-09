18 Jahre myDRG Support

myDRG feiert heute den 18. Geburtstag

Seit 18 Jahren gibt es täglich bei myDRG Unterstützung, DRG-Support und Austausch zum Thema DRG und Fallpauschalen in

allen Facetten.

Das ist eine lange Zeit und für Sie persönlich hoffentlich weiterhin hilfreich. Das my DRG-Forum bietet Ihnen nach wie vor eine Plattform zum unkomplizierten Austausch bei fachlichen Fragen.

Ich freue mich, dass Ihr Zuspruch auch in 2018 ungebrochen anhielt.

Dafür sage ich herzlichen Dank. Bleiben Sie uns auch im kommenden Jahr gewogen!

Viele Grüße

Burkhard Sommerhäuser