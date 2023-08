AEB-Psych-Vereinbarung 2019 - Vereinbarung zur Weiterentwicklung der Aufstellung der Entgelte und Budgetermittlung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 Bundespflegesatzverordnung (Deutsche Krankenhausgesellschaft, PDF, 209 kB).

AEB-Psych-Vereinbarung 2019 - Vereinbarung zur Weiterentwicklung der Aufstellung der Entgelte und Budgetermittlung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 Bundespflegesatzverordnung

(1) Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BPflV vereinbaren der Spitzenverband Bund der

Krankenkassen und der Verband der privaten Krankenversicherung gemeinsam

mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (Vertragsparteien auf

Bundesebene) mit Wirkung für die Vertragsparteien nach § 11 BPflV die

Weiterentwicklung der Aufstellung der Entgelte und Budgetermittlung (AEBPsych).

(2) In Erfüllung dieses Auftrags vereinbaren die Vertragsparteien die Fassung der

AEB-Psych für die Abschnitte E1 bis E3 und B1 entsprechend den Anlagen zu

dieser Vereinbarung.

§ 2

Grundsätze

(1) Eine veränderte Zählweise der Fälle und Berechnungstage aufgrund der neuen

Abrechnungsbestimmungen im pauschalierenden Vergütungssystem nach

§ 17d KHG hat keine Auswirkung auf die Höhe der Krankenhausbudgets. Die

Leistungsüberleitung von der LKA zur AEB-Psych ist auf einem gesonderten

Blatt zu dokumentieren. Dabei ist insbesondere eine veränderte Zählweise bei

Fällen und Berechnungstagen infolge von Korrekturen für Jahresüberlieger bei

Systemeinführung, Fallzusammenfassungen, der Einbeziehung des

Entlassungstags in die Abrechnung, Wanderungen zwischen voll- und

teilstationärem Bereich sowie zu unbewerteten Entgelten zu berücksichtigen.

(2) Die E-Abschnitte sind auch zur Dokumentation der Vereinbarung für den

Vereinbarungszeitraum zu nutzen. Der Versorgungsauftrag des Krankenhauses

ist bei der Vereinbarung gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BPflV zu beachten, jedoch

stellen die E-Abschnitte keine Konkretisierung des in § 8 Abs. 1 Satz 4 BPflV

definierten Versorgungsauftrages dar.

§ 3

Jahresüberlieger

(1) Die Jahresüberlieger sind nach der für den jeweiligen Vereinbarungszeitraum

(01.01. – 31.12.) geltenden PEPP-Version darzustellen. Soweit in den Abrechnungsbestimmungen vorgegeben wird, dass die Jahresüberlieger nach dem am

Aufnahmetag geltenden Entgeltkatalog abgerechnet werden, ist eine Überleitung der abgerechneten Fälle auf den im Vereinbarungszeitraum geltenden

Entgeltkatalog und die geltenden Abrechnungsbestimmungen erforderlich.

(2) Die sich infolge der Überleitung nach Absatz 1 im Vereinbarungszeitraum

(01.01. – 31.12.) ergebenden Mehr- oder Minderlöse, die allein auf die Unterschiede zwischen abgerechneten und übergeleiteten Bewertungsrelationen

zurückzuführen sind, sind in entsprechender Anwendung des § 15 Abs. 2

Satz 1 BPflV vollständig auszugleichen. Mehr- oder Mindererlöse infolge der

Weitererhebung bisheriger Zahlbeträge oder Entgelte werden gemäß § 15

Abs. 2 Satz 1 BPflV ausgeglichen.

§ 4

Inkrafttreten, Geltungsdauer

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch die Vertragspartner in Kraft und

gilt für den Vereinbarungszeitraum 2019. Die Vertragspartner werden die

Verhandlungen zu den Anpassungen für den Vereinbarungszeitraum 2020 infolge

der neuen Budgetsystematik und den Zwecken des leistungsbezogenen Vergleichs

im ersten Quartal 2019 aufnehmen.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 03.01.2018