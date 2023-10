DIVI fordert unverzüglichen Notfallmodus für Kliniken in Ballungsgebieten (Pressemitteilung).

Die Zahlen der COVID-19-Patienten in den Kliniken und deren Intensivstationen steigen weiterhin sprunghaft an. Die ersten Einrichtungen erreichen ihre Belastungsgrenzen – vor allem in den Großstädten und Ballungsgebieten. Dabei erwarten vor allem die Intensivmediziner erst in den nächsten vier bis sechs

Wochen den Höhepunkt der Patientenzahlen auf den Intensivstationen. Die

Forderung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und

Notfallmedizin (DIVI) ist deshalb unmissverständlich: „Die Krankenhäuser mit

einem hohen Aufkommen an COVID-19-Patienten müssen jetzt, umgehend, aus dem

Regelbetrieb herausgenommen und auf Notbetrieb umgestellt werden!“ mahnt

DIVI-Präsident Prof. Uwe Janssens (Foto), stellvertretend für Ärzte und Pfleger

auf den Intensivstationen. „Die Politik darf jetzt nicht länger auf Zeit

spielen!“

Im Notbetrieb werden vor allem alle Aufnahmen und Operationen abgesagt, die aus

ärztlicher, fachspezifischer Sicht vertretbar auf einen späteren Zeitpunkt

verschoben werden können. Das damit freigesetzte Personal aus den verschiedenen

Bereichen – insbesondere das Fachpersonal der Anästhesie – steht dann zur

Unterstützung der Intensivstationen, aber auch der Normalstationen zur

Verfügung, um Patienten mit COVID-19 wie auch andere, schwerkranke Patienten

ohne COVID-19 zu versorgen. Wenn aber kein Notbetrieb verordnet wird, ist

niemand für die finanziellen Ausfälle der Kliniken zuständig. „Hier ist die

Politik jetzt wirklich gefragt! Vor allem um das Personal in den Kliniken nicht

schon morgen an die Überlastungsgrenze zu zwingen“, so Janssens. Seine

Befürchtung: Ohne Kompensationszusagen werden viele Krankenhäuser nicht

umstellen. „An einem Notbetrieb führt derzeit kein Weg mehr vorbei!“

Berlin: Senat hat Weg für Notprogramm bereits frei gemacht

In Berlin, wo die Patienten mit COVID-19 bereits die Rekordzahlen aus dem

Frühjahr übersteigen, wird heute schon in den großen Kliniken ein reduziertes

Programm für Notfälle praktiziert. Denn vor allem die großen Maximalversorger

nehmen als Spezialisten die schwersterkrankten Patienten auf. „Für ganz Berlin

ist diese Vorgehensweise seit dieser Woche über eine Rechtsverordnung seitens

des Senats geregelt“, erklärt Prof. Steffen Weber-Carstens von der Charité

Berlin.

In den anderen Bundesländern wartet die Politik weiterhin ab. Es obliegt jedem

Klinikmanagement, selbst Entscheidungen zu treffen. So entschied gestern die

Universitätsklinik Düsseldorf erst einmal von Donnerstag bis Sonntag sämtliche

planbaren OPs zu verschieben und nur noch Notfallpatienten aufzunehmen. „Es war

eine sehr individuelle, aber auch schwierige Lage, die diesen Schritt notwendig

gemacht hat“, so ein Sprecher der Uniklinik.

„Ich verlange politische Unterstützung für alle, die hier vollen Einsatz

bringen!“

DIVI-Präsident Janssens verfolgt die Situation mit großer Sorge. „Wir sind noch

lange nicht überfordert. Wir bekommen die Situation in den Griff, wenn uns die

Politik jetzt endlich den Rücken stärkt!“, weiß er. Deshalb: Krankenhäuser aus

dem Regelbetrieb herausnehmen wo es erforderlich ist, elektive Operationen

sowie Eingriffe verschieben und den Krankenhäusern für diesen Aufwand

finanzielle Kompensation unbürokratisch und schnell zusichern. „Am besten noch

heute!“, so Janssens.

Quelle: Pressemitteilung, 06.11.2020